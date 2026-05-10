9 de Julio volvió a casa y disfrutó de un lindo mediodía de domingo

Emilia Fernández fue una de las líderes de la victoria. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

9 de Julio mantuvo su invicto como local, venciendo este mediodía de domingo a Platense (La Plata), 63 a 37, por la quinta fecha la Liga Provincial Femenina.

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Fue la victoria más cómoda del representante bahiense, que dominó desde el inicio sin darle posibilidades a su rival.

Inclusive, recién en el segundo cuarto ingresaron Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán, quienes llegaron en la víspera tras la concentración con la preselección nacional.

Delfina Álves da Florencia intenta dominar el balón.

Los cuartos fueron 20-7; 44-13 y 52-29.

De esta manera, 9 de Julio completó la primera rueda, con récord positivo: 3 victorias y 2 derrotas.

Isabella Roldán y la ventaja física.

Isabella Larrasolo convirtió 10 puntos (2-6 en t3), recuperó 6 pelotas y bajó 5 rebotes; Isabel Sorzini anotó 10 puntos (2-2 en t3) y bajó 9 rebotes; Delfina Álves tomó 8 rebotes, lo mismo que Victoria Flores.

Isabel Sorzini gana por la línea de fondo.

La principal goleadora fue Emilia Fernández, con 11 puntos (1-2 en triples, 3-7 en dobles y 2-5 en libres).

El resto

Anoche, por la misma fecha, Quilmes derrotó en Olavarría a Estudiantes, 74 a 40.

Hoy completarán, a las 18, Peñarol-Hogar Social Berisso (La Plata).

La síntesis

9 de Julio (63): E. Fernández (11), I. larrasolo (10), A. Althabe (6), I. Sorzini (10), V. Martín (2), fi; D. Álves da Florencia (6), I. Roldán (5), A. Maurer (2), M.V. Flores (6), M. Bussetti (5), T. Nieva y J. Azaroff. DT: Julián Turcato.

Platense (37): A. Chubrega (5), M.P. Arias, A. Kuligowski (8), M.P. Arguero (13), A. Lugones (1), fi; M. Pérez (2), M. Gómez (2), J. Vita, N. Paz (6) y E. Aceto. DT: Lucas Bucchino.

Cuartos: 9 de Julio, 20-7; 44-13 y 52-29.

Árbitros: Sam Inglera y Marcelo Gordillo.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Posiciones

1º) Quilmes, (4-1), 9 puntos

2º) Peñarol, (4-0), 8

2º) 9 de Julio, (3-2), 8

4º) Hogar Social, (2-2), 6

5º) Estudiantes, (0-4), 4

5º) Platense, (0-4), 4

Eliminadas

Chañares (James Craik, Córdoba), con Maitena Vázquez, perdió anoche ante el bicampeón Ferro, por 84 a 62, y quedó eliminado (2-0) de la Liga Nacional en cuartos de final.

Maitena Vázquez, defendiendo a Giuliana Baccarelli.

La escolta bahiense convirtió 9 puntos (3-6 en triples), bajó 7 rebotes, recuperó una pelota y dio una asistencia, en 27m38.

La figura del partido fue Lucila Sampietro con 20 y puntos, incluídos 4 de 5 en triples.