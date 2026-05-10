La Provincia licitó el reemplazo de un puente clave en Guaminí

La Provincia licitó la obra de construcción del nuevo puente de la ruta provincial 65 sobre el arroyo Cochicó, en el distrito de Guaminí.

La nueva estructura reemplazará al viejo puente Otto, que había sido inhabilitado y posteriormente reemplazado por una estructura provisoria tras colapsar por un temporal en marzo de 2025.

La dirección provincial de Vialidad -dependiente del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos- informó que se presentaron cuatro ofertas. El presupuesto oficial era de 651.823.656,55 pesos.

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Presidieron el acto el subadministrador de Vialidad, Hernán Y Zurieta; los gerentes Técnico y Ejecutivo, Mario Aguirre y Gabriel Yankowsky, respectivamente; y la asesora legal, María José Ibáñez.

“Esta intervención es muy importante para la región, teniendo en cuenta que se trata de un sector con fuerte actividad agropecuaria, por lo que el reemplazo de la estructura permitirá que los camiones puedan trasladar la producción”, indicó el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano.

El puente a construir se encuentra emplazado en la misma ubicación que el puente existente. Se prevé la demolición del mismo y su construcción, para posteriormente proceder al desarme y traslado del puente provisorio que está funcionando actualmente como desvío.

El denominado puente Otto de la ruta 65 se encuentra en el tramo que une Guaminí con la localidad de Bonifacio.

En marzo del año pasado, una cuadrilla de Vialidad provincial había llevado a cabo una inspección de la estructura -ubicada a unos 13 kilómetros de la ruta nacional 33- y había determinado que debía ser clausurada en forma total.

Lo hizo con barras de contención, confirmando así una medida preventiva que había dispuesto la policía de Guaminí días antes, al advertir fisuras y el socavado de las bases del puente.

La base -se constató- habia cedido completamente por la fuerza del agua, lo que generaba que el puente literalmente se encontrara “en el aire”.

"La suspensión del paso de vehículos se debe a las graves condiciones estructurales del puente, que presenta una serie de grietas en la capa asfáltica, las cuales podrían comprometer su estabilidad", se informó.

"Las rajaduras detectadas son el resultado de las intensas lluvias caídas en los últimos días, que habrían saturado la estructura", se añadió.

En ese momento se había elevado un reclamo urgente de reparación, dado que la zona es de vital importancia porque conecta diversas rutas hacia Coronel Suárez, Trenque Lauquen y Daireaux, y constituye uno de los principales accesos a la ciudad de Guaminí.

Por este motivo, semanas despué se tomó la decision de instalar en el lugar un puente alternativo.

"Tras más de 40 días de trabajo, el personal vial llevó adelante las tareas de reemplazo provisorio de la estructura, la cual había sufrido un colapso a raíz del fuerte caudal de agua provocado por el temporal que afectó el distrito en el mes de marzo", se informó sobre mediados de mayo del año pasado.

La habilitación del puente provisorio se efectuó el 28 de mayo, momento en el que se anunció que se habían iniciado las gestiones administrativas para licitar y construir un nuevo puente definitivo.