Pehuen Co: tuvo daños materiales sobre la costa a raíz del temporal

Los efectos de la ciclogénesis se hicieron sentir a lo largo de toda la costa bonaerense desde Mar del Plata hasta Pehuen-Co con daños en los sectores cercanos a la costa e interrupción de los servicios en varias localidades.

En el caso particular de Pehuen-Co los daños se produjeron sobre la línea de la costa, aunque no fueron de gravedad, según lo manifestado por el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño: “Se registraron daños materiales sobre la costa, aunque la primera traza de la defensa costera respondió de acuerdo a lo esperado. En los sectores donde no existe defensa costera, el avance del mar erosionó aproximadamente seis metros de médano, modificando la fisonomía de la costa. No hubo personas afectadas y, si las condiciones climáticas lo permiten, durante la semana se avanzará con tareas de reparación en calles de tierra dañadas por el temporal”.

“Destacamos el trabajo coordinado de Defensa Civil del Municipio y de la Provincia de Buenos Aires, Armada Argentina, Policía y CEPA, quienes desde el Comité de Crisis prepararon con anticipación el equipamiento y los insumos necesarios para afrontar cualquier contingencia”, sostuvo.

Según refirieron vecinos de la localidad a La Nueva, en el sector costero quedó un desnivel de 2 o 3 metros aproximadamente y el agua arrastró las escaleras para acceder a la zona de playa. También dejó una impactante imagen de la caída de un contenedor que funcionaba como parador que cayó sobre la arena en la zona de calle San Martín.

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Todo ocurrió bajo alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipó fuertes vientos y condiciones marítimas adversas para toda la costa bonaerense. Se espera para la tarde de este sábado otra pleamar, por lo que piden a los pobladores no circular por la calle ni cerca de los lugares costeros.