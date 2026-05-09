Sudestada en White: la fuerza del agua torció compuertas en la zona del Saladero

Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

La fuerte sudestada que afectó a Ingeniero White durante la noche del viernes provocó daños en compuertas ubicadas en el sector del Saladero, utilizadas para contener el ingreso del agua en zonas cercanas a viviendas y calles bajas del puerto.

El fenómeno se dio en el marco del proceso de ciclogénesis que impactó sobre gran parte del sur bonaerense, con intensos vientos y una crecida extraordinaria de la marea.

El delegado comunal de Ingeniero White, Juan Cesari, estuvo presente durante el operativo en el que se trabajó con maquinaria pesada para reforzar las defensas y evitar que el agua avance sobre sectores habitados. La fuerza de la sudestada terminó dañando parte de la estructura.

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Durante la jornada, distintos organismos mantuvieron tareas preventivas y de monitoreo en la zona portuaria, donde se esperaban las condiciones más complejas por la combinación de viento sur-sudoeste y pleamar elevada.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas amarilla y naranja por fuertes vientos, mientras que desde el Servicio de Hidrografía Naval se advirtió sobre una crecida significativa del nivel del mar en la ría bahiense.