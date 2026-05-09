La OMIC brindó recomendaciones para realizar compras seguras durante el Hot Sale

Es importante conservar comprobantes, capturas de pantalla y toda la documentación vinculada a la operación

Ante una nueva edición del Hot Sale, desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) se difundieron una serie de recomendaciones destinadas a promover compras seguras y prevenir inconvenientes o estafas en operaciones realizadas por internet.

Desde el organismo señalaron que durante este tipo de eventos comerciales suele incrementarse el volumen de compras online, pero también las consultas vinculadas a incumplimientos, publicidad engañosa, problemas con entregas y fraudes digitales.

Entre las principales sugerencias, la OMIC recomienda verificar que las compras se realicen en sitios oficiales y seguros, corroborando que las páginas cuenten con protocolo "https" y evitando ingresar a enlaces enviados por mensajes, correos electrónicos o redes sociales.

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Asimismo, se aconseja comparar precios antes de concretar la compra, revisar costos de envío, plazos de entrega y condiciones de cambio o devolución. También es importante conservar comprobantes, capturas de pantalla y toda la documentación vinculada a la operación.

El director de la OMIC, Pablo Daguerre

El director de la OMIC, Pablo Daguerre, sostuvo que "los consumidores tienen derecho de arrepentimiento en compras realizadas a distancia, pudiendo cancelar la operación dentro de los 10 días desde la recepción del producto".

Por otra parte, alertó sobre la proliferación de estafas virtuales mediante falsas promociones o páginas que imitan sitios oficiales para obtener datos personales y bancarios. En ese sentido, se recomendó no compartir claves, códigos de verificación ni información sensible.

Finalmente, Daguerre recordó que ante cualquier consulta, inconveniente o incumplimiento, los vecinos pueden acercarse al organismo para recibir asesoramiento y acompañamiento en la defensa de sus derechos como consumidores.