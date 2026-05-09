En el centro: arrestado por un robo con inhibidores de alarma

Un sujeto fue arrestado anoche en la zona céntrica acusado de sustraer elementos del interior de un vehículo utilizando un inhibidor de alarmas, informaron fuentes oficiales.

Desde la Policía Local indicaron que el procedimiento se produjo alrededor de las 21:30, en el sector de Chiclana al 300, cuando interceptaron a Marco Antonio Meza Campos, de 47 años de edad.

Los voceros señalaron que momentos antes, en la zona de Alsina y Dorrego, se habría apoderado de una mochila de color gris que tomó del interior de un Renault Sandero que se encontraba estacionado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En poder del sospechoso secuestraron el bolso, además de dos teléfonos celulares y un handy utilizado para inhibir el cierre centralizado del rodado.

Meza Campos quedó imputado del delito de hurto agravado y fue puesto a disposición de la fiscalía de flagrancia.

Poco más de un año

El 7 de febrero de 2025 la policía allanó la vivienda que ocupaba el acusado en la zona de Grünbein por la investigación de un robo bajo la misma modalidad.

Los efectivos incautaron en Schiaffino al 1.500 un handy inhibidor de alarmas con tres baterías y base cargadora, dos armas de fuego con municiones, y 200.000 pesos.

El operativo tuvo relación con la denuncia del robo de 8 millones de pesos del interior de un auto estacionado.