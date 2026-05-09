Una buena: presentaron el pliego para la puesta en valor del edificio de la Aduana

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

A ocho años del cierre del edificio y de la colocación de un cerco preventivo a su alrededor, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha elevado a consideración de la municipalidad de Bahía Blanca el pliego de especificaciones técnicas para la restauración y puesta en valor de las fachadas e instalaciones del inmueble de su propiedad en avenida Colón y Estomba.

La presentación fue realizada el mes último a fin de ser considerada por la comuna, ya que se trata de un inmueble inventariado como bien de valor patrimonial. La secretaría de Planeamiento Urbano convocó a la Comisión Asesora Permanente para la Preservación del Patrimonio Arquitectónico Urbanístico de Bahía Blanca, a fin evaluar la propuesta.

La presentación realizada por ARCA tiene como objetivo “recuperar la integridad física y funcional” de histórico edificio, “respetando su lenguaje y materialidad, buscando no afectar su autenticidad histórica y valor testimonial”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La propuesta desarrollada en el pliego se basa en un completo respeto por la condición patrimonial de este edificio —construido en 1904— como sede del Banco de la Nación Argentina, según un proyecto del arquitecto Alejandro Christophersen.

La intervención considera la recuperación integral de las fachadas, recuperar su terminación símil piedra original, realizar la puesta en valor de aberturas y renovar las instalaciones.

Por otra parte, se procederá a la demolición de todas las construcciones que no son parte del proyecto original; esto es, la casa habitación construida sobre la avenida Colón, parte de los paredones sobre esa calle así como algunas intervenciones interiores.

Se repondrán sectores afectados, se recuperará la imagen externa del inmueble restableciendo su solidez estructural y se atenderán las patologías provenientes de ataques exógenos y de la obsolescencia de los materiales. También se quitará todo volumen agregado que genere distorsiones en el edificio, respetando sus valores artísticos, arquitectónicos e históricos.

De qué se trata

El edificio a recuperar está resuelto en un estilo neoclásico, propios de los lineamientos del academicismo francés.

Su fachada sobre la Avda. Colón es de un único nivel con grandes ventanales, donde funcionaba la atención al público, mientras que la de Estomba tiene dos pisos, donde aparecen balcones y se ubican oficinas y el hall con la escalera.

En el remate se destaca una gran cornisa enmarcada por guardas y, originalmente, un muro con balaustradas que en algún momento fueron retiradas. Toda pieza original que se intervenga o retire será catalogada y protegida, identificada con la fecha y ubicación y acopiada en un sitio específico, para su restauración.

Los balcones, que hoy presentan desprendimientos y afectaciones, denotando fracturas, fisuras y una suciedad propia de contaminantes y del guano de aves, serán verificados y acondicionados de modo de recuperarlo en su totalidad. La fachada recuperará su terminación símil piedra, para lo cual se trabajará en la eliminación de las distintas y desafortunadas intervenciones que ha tenido en el tiempo.

El edificio a recuperar está resuelto en un estilo neoclásico, propios de los lineamientos del academicismo francés.

“Se buscará que la pared respire, permitiendo la migración de la humedad contenida en el muro y los vapores desde el interior, tal como fuera previsto en el sistema constructivo original”, detalla la documentación.

Salón principal, 1928

Se preservarán los revoques que se puedan rescatar y se desarrollará un revoque en laboratorio respetando composición, granulometría y color, de modo que sea de igual textura, espesor y dureza que el existente. El frente tendrá sistemas protectores contra las palomas y dispondrá de iluminación ornamental, de modo de hacer visibles los valores referenciales, artísticos y compositivos de la obra.

Un cambio

La recuperación de la Aduana pondrá punto final a una serie de especulaciones sobre el futuro del edificio, que en principio no iba a ser utilizado por la AFIP, al punto que se anunció su transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

También fue solicitado por el Concejo Deliberante de Bahía Blanca para funcionar como sede.

La intervención se suma a la reciente adjudicación de los trabajos finales para la recuperación de la sede del Banco de la Nación de Estomba y Moreno —afectado por un incendio en 2018—-, así como a la restauración de parte del frente de la Escuela Nº 2 de la calle Vieytes 51, edificio rodeado de un cerco preventivo desde 2018.

Como situaciones todavía a mejorar se puede señalar la situación del ex banco Hipotecario (avenida Colón y Vicente López), la mejora del frente del correo, Moreno 34, y la preocupante actualidad del que fuera hotel Sudamericano en avenida Colón y Brown, también rodeado de un cerco preventivo.

El detalle

La demolición de la vieja casa habitación sobre la avenida Colón abre la expectativa sobre una posible construcción de un acceso al vecino edificio de la biblioteca Rivadavia, que permita colocar un ascensor que mejore el acceso al salón de actos de esa entidad, al tiempo de sumar una escalera de incendios hacia un patio interior.