Pavimentación y pluviales: nuevas obras para mejorar conectividad y escorrentías

La intervención se prevé en calle Pacífico, entre Di Sarli y Simón Bolívar. / Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

La municipalidad de Bahía Blanca convocó a licitación para la pavimentación de nueve cuadras de calle Pacífico y la construcción de 3.280 metros lineales de cordón cuneta en varias calles de la localidad de Ingeniero White. La inversión total es de 1.729 millones de pesos,

En el primer caso se trata de una intervención destinada a mejorar la circulación vehicular del lugar, a partir de complementar sectores ya pavimentados, dando respuesta a diversas solicitudes vecinales.

La intervención se realizará en calle Pacífico, entre calles Di Sarli y Simón Bolívar, mediante la construcción de pavimento de hormigón armado de 18 centímetros de espesor, atento a las características del terreno y del intenso uso que tiene la arteria.

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La obra comprende la adecuación previa del terreno, la construcción de la correspondiente sub base de suelo calcáreo, así como los respectivos cordones y badenes. También se procederá a la conexión o adecuación de las conexiones domiciliarias de agua y cloacas y a materializar los cruces necesarios para posteriores obras de iluminación.

La obra tiene un presupuesto oficial de $ 1.322.447.000 y un plazo de ejecución de 180 días, con apertura de propuestas establecida para el próximo miércoles 13 de mayo.

Como dato ilustrativo, el costo estimado del metro cuadrado del pavimento de hormigón es de 91.200 pesos, comprendiendo la obra la realización de 12.342 metros cuadrados.

Escurrimiento de agua

La segunda licitación realizada por la comuna local apunta a mejorar el escurrimiento de las aguas de lluvia en distintos sectores de Ingeniero White, delimitar veredas y conforma un primer paso para proveer de un mejor acceso a varios barrios.

Para ello se convoca a propuesta de ofertas para la ejecución de cordón cuneta y badenes en las siguientes calles:

—Cabral, entre Maestro Piccioli y Esmeralda (4 cuadras).

—Esmeralda, entre Lautaro y Brihuega (2 cuadras).

—Juncal entre Brihuega y Castro Barros (1 cuadra).

—Brihuega, entre Isabel La Católica y Juncal (4 cuadras).

—Isabel La Católica, entre Lautaro y Brihuega (2 cuadras).

—Cabo Farina, entre Lautaro y Brihuega (2 cuadras).

—Juan José Valle, entre Lautaro y Brihuega (2 cuadras).

La obra comprende la ejecución de 3.280 metros lineales de cordón cuneta de hormigón simple, de 15 centímetros de espesor y 50 centímetros de ancho de cuneta, sobre una base de tosca y sub rasante compactada.

Los 769 metros cuadrados de badenes a realizar serán de hormigón armado, tendrán 17 cm de espesor y 2 metros de ancho, sobre base de tosca de 20 cm de espesor.

Además de las dos intervenciones mencionadas, durante el mes en curso la municipalidad local licitó las siguientes obras:

—Completamiento de 36 viviendas e infraestructura en el barrio Luz y Fuerza, por 932 millones de pesos.

—Jardín de Infantes Nº 936 (obra nueva) de Villa Floresta, por 1.585 millones de pesos.

—Semaforización en las intersecciones de calles Cambaceres y 14 de Julio, Cambaceres y Parera y Avenida Arias y Maestro Piccioli, por un total de 181,3 millones de pesos.

—Construcción de las bases de apoyo y terraplenes del puente vehicular a colocar a la altura de calle Líbano, con un presupuesto oficial de 288 millones de pesos.