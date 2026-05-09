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Con las formas del ayer.

Las fiestas del 25, 1920

Las celebraciones se basaban en juegos populares, desfiles y fuegos de artificio.

Hace 106 años, en mayo de 1920, la municipalidad dio a conocer el programa de festejos de la fecha patria, con una atractiva variedad de propuestas.

La reunión celebrada por el intendente municipal y los miembros de la comisión central organizadora terminó de conformar el programa definitivo de festejos de las llamadas fiestas mayas, los cuales se extendían por tres días.

La celebración comenzaba el 23 de mayo, a las 9 de la mañana, con la realización, en el Parque de Mayo, de “juego jocosos”, entre ellos carreras de sortijas en bicicletas, cinchadas y carreras de obstáculos, cada uno con premios para los ganadores.

A esa misma hora, en el club Pacífico comenzaba un certamen atlético con carrera de 120 yardas, salto en largo, postas, y carreras de 100 yardas para niños.

A las 14, gran match de football, con el encuentro entre Bahía Blanca y el seleccionado de la Armada Nacional, luego una cinchada entre los mismos rivales y, como cierre, una visita de los players a la cárcel.

El 24 de mayo continuaba el torneo en Pacífico, había conferencias patrióticas, patrocinadas por el Centro Estudiantes Secundarios y, por la noche, cinematógrafo en la plaza Pellegrini, de Moreno y Tucumán, y en la 9 de Julio de Brown y Luiggi.

Finalmente, el 25, a las 7 de la mañana distribución de víveres en el hotel de inmigrantes de Saavedra y Luiggi, a las 9 juegos varios en la plaza de Villa Mitre (calesitas, rompecabezas, pajo jabonado, sortija en bicicleta), a las 9.30 desfile escolar, luego Tedeum, carrera de sortija a caballo en la plaza de Villa Mitre para cerrar con la función de gala a las 21 en el teatro Municipal, con fuegos artificiales en las plazoletas aledañas.

Celebraciones patrias del 20, cuando no existía la radio, ni la televisión, ni los celulares, ni internet, ni los canales de películas.

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