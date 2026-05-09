Bajó la intensidad del alerta en Bahía Blanca, pero continúa el viento este sábado

Después de la jornada atravesada por la ciclogénesis y el alerta naranja emitido el viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos para la mañana y tarde de este sábado en Bahía Blanca y parte de la región.

Más allá de la intensidad del fenómeno anunciado durante las últimas horas, en Bahía Blanca no se registraron situaciones de gravedad. Durante el viernes se desplegaron operativos preventivos y se suspendieron actividades como medida de precaución, mientras el viento se hizo sentir especialmente por la tarde y la noche.

Según el SMN, el área será afectada hoy por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. En la Costa Atlántica, podrían llegar a los 80 km/h.

La advertencia alcanza a nuestra ciudad y también a sectores costeros de Monte Hermoso, Coronel Rosales, Coronel Dorrego y Villarino, donde el viento continuará siendo protagonista.

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De acuerdo al pronóstico de Satelmet, la jornada se presentará fría y ventosa, con una temperatura mínima cercana a los 8 °C y una máxima estimada en 13 °C. El cielo permanecerá con nubosidad variable y las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde.

Recomendaciones

- Evitá salir.

- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

- Tené precaución al conducir.