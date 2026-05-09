Villa del Mar: por el avance del agua debieron evacuar a vecinos

Algunos vecinos de la localidad rosaleña de Villa del Mar debieron ser evacuados ante el avance del mar en las calles y el ingreso de agua en sus casas, por el temporal de viento que afecta a la región, informaron desde el Municipio.

Según reportaron, con una pleamar cerca de las 22:30 la marea alcanzó esta madrugada casi los 6 metros, pasando aproximadamente 2 metros la marca habitual.

El jefe comunal rosaleño, Rodrigo Aristimuño, dijo desde el lugar que siguen monitoreando la situación en ese y otros sectores costeros del distrito y agradeció al personal de Defensa Civil, Policía y de la Armada por el apoyo.

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Anoche, se desplegaron los dispositivos de emergencia para actuar ante eventualidades que pudieran surgir del impacto de este fenómeno meteorológico extraordinario.

Agregaron que vehículos de la Armada se apostaron en la zona para mantener un seguimiento del comportamiento del mar, que ya desde temprano presentaba las características de una marea alta.

La sudestada también afectó sectores de Pehuen Co. En la playa San Martín, el agua arrasó con una estructura de madera y volteó un container habitable que funcionaba como parador.

En Arroyo Pareja, la crecida del agua llegó muy cerca de los caminos y los puentes, por lo que las autoridades portuarias decidieron cerrar el acceso al balneario por seguridad.