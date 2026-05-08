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Punta Alta.

Nueva entrega de bolsones alimentarios en la ATE

Será el próximo miércoles, de 10 a 13.

Foto: ATE

El Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado realizará una entrega del bolsón de víveres a los jubilados y pensionados afiliados.

Será el miércoles 13, de 10 a 13, en el salón de Urquiza 375.

Los beneficiarios deberán concurrir con el DNI y una bolsa.

En el caso de aquellas personas que se acerquen en representación de un afiliado, deberán llevar la correspondiente autorización, el DNI del titular y su propio documento.

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