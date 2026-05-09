Reabrió el after de los Vidal Ríos y lo volvieron a clausurar

Personal policial y municipal volvió a clausurar esta mañana el after que regentean los hermanos Vidal Ríos en el barrio Los Almendros, informaron fuentes oficiales.

El procedimiento se llevó adelante la jornada en la que reabrió sus puertas luego de que fuera cerrado por las autoridades en decenas de oportunidades durante el año pasado.

Los voceros señalaron que el operativo se desarrolló poco después de las 6, en el local que ahora se denomina "Judas" (anteriormente Black V), en Güiraldes y Vieytes.

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Mencionaron que al momento del arribo de las autoridades se encontraban en el lugar "entre 25 y 30 personas", por lo que procedieron al desalojo y la clausura por carecer de habilitación.

Por ese motivo, los agentes labraron un acta por la infracción a la Ley 7.315, con intervención del Juzgado Correccional en turno.

En julio del año pasado la policía llevó adelante un procedimiento similar, donde se notificó a los responsables del sitio acerca de un oficio judicial estableciendo la "imposibilidad de abrir por tiempo indeterminado".