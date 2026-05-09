Ciclón extratropical: la Armada Argentina evacuó a 12 personas en Villa del Mar

La Armada coordinó tareas de mitigación junto a Defensa Civil y autorizó el refugio de 142 buques extranjeros por el temporal. Foto: Agencia NA/Min. de Defensa.

La Armada Argentina desplegó material y personal en la localidad de Villa del Mar, provincia de Buenos Aires, donde evacuó a 12 residentes en la madrugada de hoy ante el avance del agua provocado por un potente ciclón extratropical.

El operativo de emergencia se activó tras el tratamiento de información hidrográfica técnica y la emisión de alertas hidrológicas desde mediados de semana, lo que motivó un despliegue preventivo e integral en Punta Alta y en el centro de monitoreo de Bahía Blanca para mitigar los impactos de la subiente.

Fuentes de la institución informaron que se alertó sobre la formación de un "fenómeno climático atípico para las latitudes comprendidas en la costa sur bonaerense", lo que mantiene a las unidades militares en un estado de apresto y respuesta inmediata.

La guardia de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA) mantiene en marcha sus protocolos, garantizando que el personal y los medios logísticos estén en condiciones de intervenir ante las contingencias.

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Además de la participación en la coordinación interjurisdiccional junto a intendentes, bomberos y policía, se trabajó en la planificación estratégica de mitigación que incluyó un "censo preventivo en los barrios con mayor riesgo de anegamiento o daños" y la determinación de "rutas de escape seguras".

La interacción es constante con el Servicio de Hidrografía Naval (SIHN), que provee los datos necesarios para informar de manera precisa a los ciudadanos y brindar asistencia en las zonas más vulnerables.

Por otra parte, la Armada autorizó a 142 embarcaciones pesqueras de bandera extranjera a mantenerse en una zona de resguardo frente a Puerto San Julián, Santa Cruz, debido a la alerta meteorológica vigente.

La solicitud, recibida el pasado 6 de mayo por parte de autoridades chinas, permitió que los buques que pescaban fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) ingresaran para refugiarse, bajo la "prohibición de desplegar sus artes de pesca durante su permanencia" dentro de aguas argentinas.

Para reforzar el control, aeronaves P-3C Orión y unidades navales realizan tareas de patrulla y vigilancia, manteniendo un monitoreo permanente de la flota en resguardo.

Con estas acciones, la institución reafirmó su compromiso con la salvaguarda de la vida y los bienes frente a emergencias climáticas de gran magnitud. (N/A)