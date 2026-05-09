El bahiense Joaquín Moro participó y ganó con Leicester el clásico del rugby inglés

Por la decimoquinta fecha de la liga inglesa de rugby, Leicester Tigers derrotó este sábado a Northampton Saints por 41 a 17, partido en el que participó el bahiense Joaquín Moro.

El ex Argentino, Belgrano Athletic y Pampas ingresó entre los titulares como octavo y no sumó puntos. Fue reemplazado a los 74 minutos.

Al cabo del primer tiempo la victoria favoreció también a los Tigres por 19-5, en el partido disputado en cancha del ganador, el Mattioli Woods Welford Road.

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Con este resultado y a falta de tres fechas para las semifinales, Leicester se mantuvo en el 3º lugar aunque recortó distancia a un punto con el 2º (Bath Rugby).

El próximo partido de los Tigres será el domingo 17 ante Sale Sharks, a las 11 (hora de nuestro país).

Derrota de Los Pumitas

Este sábado concluyó la participación del seleccionado argentino M20, que disputó el Rugby Championship de la categoría en Sudáfrica.

El conjunto argentino cayó ante Australia por 32 a 30, en un partido en el que mantuvo la paridad en la primera parte (17-10 los australianos).

En el complemento Australia se alejó 29-10 en los primeros 8 minutos, aunque el equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda logró recortar a partir del minuto 65.

Los puntos de Los Pumitas fueron por tries de Manuel Cuneo Camargo (33m.), Benjamín Ledesma Arocena (65m.), Fabrizio Cebrón (70m.) y Benjamín Ledesma Arocena (78m.). Las conversiones fueron de Federico Serpa (2), quien agregó también 2 penales.

El cotejo se jugó en el Nelson Mandela Bay Stadium (Port Elizabeth, Sudáfrica) con arbitraje de Christopher Allison (Sudáfrica). Significó la segunda derrota albiceleste en el certamen.

En segundo turno Sudáfrica empató con Nueva Zelanda en 29 y se coronó campeón.

Posiciones finales: 1º) Sudáfrica, 12; 2º) Nueva Zelanda, 7; 3º) Australia, 6 y 4º) Argentina, 6