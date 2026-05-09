Moto GP: impresionante accidente de Marc Márquez en la Sprint de Le Mans

Marc Márquez sufrió un fuerte accidente hoy, en la carrera sprint del Gran Premio de Francia del Moto GP, en el tradicional circuito de Le Mans.

En la última vuelta de la competencia, el piloto español salió despedido de su moto, tras golpear el asfalto con la rodilla, lo que le hizo perder el control de su unidad.

Tras el accidente, Márquez se retiró junto a los médicos hacia boxes sin grandes consecuencias físicas.