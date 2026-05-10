Coronel Dorrego inauguró el edificio de su Centro Universitario

Coronel Dorrego se transformó en el municipio bonaerense número 51 en inaugurar su propio Centro Universitario, una iniciativa que permitirá a cientos de chicos y chicas estudiar una carrera superior mediante el programa provincial Puentes.

“Compartimos esta alegría junto al intendente Juan Carlos Chalde y toda la comunidad dorreguense, que desde ahora dispone de un centro que cuenta con todas las comodidades para cursar carreras universitarias”, destacó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien tomó parte del corte de cintas.

“Como muchos otros de los que inauguramos con (el programa) Puentes, este nuevo centro es una muestra de que la Provincia y los municipios trabajan juntos en favor de las necesidades del pueblo y con una prioridad clara: construir espacios donde los bonaerenses tengan la oportunidad de progresar a nivel personal y de contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto”, añadió.

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El funcionario bonaerense señaló que muy pronto la Provincia ofrecerá en Dorrego la Diplomatura Universitaria en Gestión Integral de la Producción y Tecnología Aplicada al Manejo de Plantaciones Frutales, a cargo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

“El acceso a la educación y al conocimiento es un derecho. Vamos a seguir trabajando e invirtiendo, como nos lo indicó el gobernador Axel Kicillof para garantizarlo”, remarco Bianco.

El Centro Universitario Coronel Dorrego se localiza en un edificio que pertenece al municipio y que fue ampliado y refaccionado. Hasta ahora funcionaba como sede de la Universidad Provincial de Sudoeste, pero a partir de esta inauguración será también el lugar donde se cursen las carreras que lleguen al distrito a través del programa Puentes.

Lanzado en 2022 por el gobernador Axel Kicillof, el programa Puentes está presente actualmente en 80 municipios. Un total de 18.031 estudiantes se han inscripto a su oferta de 360 carreras, dictadas por 25 universidades públicas nacionales y provinciales.

“Siempre estuve convencido de que la educación debe estar en el centro de toda política de Estado, porque es la herramienta más importante que puede tener una sociedad para su transformación con igualdad de oportunidades”, indicó el intendente Chalde durante el acto.

“La educación es la herramienta más importante para que las personas tengan igualdad de oportunidades. Este nuevo centro universitario les da esa posibilidad a los jóvenes y a las personas de todas las edades y, además, nos permite favorecer el arraigo, algo que es clave para localidades de escala relativamente chica como Coronel Dorrego”, agregó.

Añadió que también es clave el trabajo conjunto con la Provincia.

“Llegamos a esta inauguración gracias a una articulación con la Provincia de Buenos Aires; aunque pertenecemos a espacios políticos diferentes, priorizamos las necesidades de la gente”, subrayó.

“Para nosotros, este es un sueño cumplido”, agregó.

El ministro Bianco encuadró la apertura en una política provincial de fortalecimiento de los centros universitarios, lo que va a contramano –dijo- de lo que pretende el gobierno nacional.

“Las universidades están sufriendo una catástrofe por la desidia del gobierno nacional; el presupuesto se redujo un 42%. Nosotros, en cambio, invertimos en necesidades educativas universitarias”, remarcó.

“El Gobierno nacional le ha cortado los fondos a las universidades y a todo el sistema científico y tecnológico. Un modelo así no tiene futuro, no se puede apostar al desarrollo del país de esa forma. Nosotros, en cambio, trabajamos para seguir multiplicando las oportunidades para que la gente estudie, progrese a nivel personal y contribuya al desarrollo de su sociedad. A futuro, podríamos pensar incluso en llevar adelante una política como el Programa Puentes pero a nivel federal y con alcance nacional”, concluyó.

La obra del nuevo centro consistió en la construcción de una superficie cubierta de 104 metros cuadrados, con tres aulas y espacios administrativos y de servicios. A futuro se prevé la construcción de un aula magna.