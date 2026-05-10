Después del viento y el frío, sube la temperatura: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Después de las alertas y el frío, una jornada con gran amplitud térmica es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana, con una mañana fría y una tarde templada.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío y mayormente soleado; el viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del noroeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 3 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado y mayormente soleado. El viento tendrá intensidad moderada del noroeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 19 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 11 grados centígrados.