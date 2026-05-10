Récord y celebración en YPF: la petrolera estatal alcanza cifras financieras inéditas

El balance financiero de YPF del primer trimestre de 2026 generó un fuerte entusiasmo en el Gobierno nacional, que lo calificó como un hito sin precedentes para la petrolera de mayoría estatal.

Según los datos difundidos por la Vocería Presidencial, la compañía logró una mejora interanual de su rendimiento del 28% en comparación con 2025, respaldada por una agresiva estrategia de inversión focalizada en la eficiencia operativa y la rentabilidad de sus activos.

La columna vertebral de este crecimiento fue Vaca Muerta, donde la empresa destinó el 78% de su capital de inversión. Este enfoque permitió alcanzar una producción récord de 205.000 barriles diarios de petróleo shale, consolidando un EBITDA ajustado (ganancias antes de impuestos y depreciaciones) de US$1.594 millones.

La liquidez y el robusto flujo de caja fueron otros de los puntos destacados, lo que permitió a la firma sanear su perfil de deuda y fortalecer su posición de cara a proyectos de exportación a gran escala.

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Desde el oficialismo señalaron que estos resultados son el fruto directo de las políticas económicas de Javier Milei y la dirección estratégica de Horacio Marín.

Al liberar la presión sobre los precios internos y priorizar los yacimientos no convencionales de alta productividad por sobre los pozos maduros, YPF logró lo que las autoridades describen como "el mejor inicio de año de toda su historia", posicionando a la energía como uno de los pilares del superávit comercial argentino. (con información de NA)