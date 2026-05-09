En medio de la polémica por el patrimonio de Adorni, Milei respaldó la recorrida de Bullrich por la Ciudad

En medio de la interna por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei salió a respaldar la campaña porteña de la senadora Patricia Bullrich.

El mandatario utilizó sus redes sociales para enviarle un gesto de apoyo a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, pocos días después de que la senadora le haya reclamado a Adorni la presentación de su declaración jurada de bienes.

Milei reposteó un mensaje en redes sociales en el que se ve a Bullrich en su recorrida por el barrio porteño de Villa Lugano y su interacción con los vecinos.

“Los vecinos de Lugano. Nos votaron para defender sus prioridades y estar en la calle, escuchándolos para hacer las cosas bien. Coraje y decisión no faltan, lo saben”, publicó Bullrich en X junto a un video con algunas imágenes de su visita acompañada por la legisladora libertaria porteña, Pilar Ramírez.

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Este viernes, Bullrich también participó de la reunión de gabinete. Según pudo saber TN, el encuentro incluyó además un tramo dedicado al frente legislativo. El Gobierno busca ordenar los proyectos que quiere seguir en el Congreso en los próximos meses y volver a darle volumen a su agenda parlamentaria.

Patricia Bullrich explicó por qué le reclamó a Adorni la declaración jurada

Este viernes, Patricia Bullrich justificó haberle reclamado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la declaración jurada. “Siempre fui un poquito rebelde, las cosas hay que decirlas”, sostuvo.

La exministra de Seguridad le pidió a Adorni que aporte las pruebas necesarias en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito con celeridad.

“Tiene que ser inmediato, porque necesitamos discutir otras cosas y no esto, que él dice que lo tiene solucionado. La prueba cuanto antes, mejor. Estamos empantanados”, manifestó.

Y sumó: “Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible”. (TN)