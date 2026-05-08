Milei volvió a respaldar a Adorni, definió cambios en el Presupuesto y fijó recortes para fin de mayo

Javier Milei reunió este viernes al gabinete este viernes para redoblar el apoyo a Manuel Adorni, avanzar con cambios en el Presupuesto y fijar nuevos recortes en el Estado para fin de mayo.

El Presidente buscó ordenar la interna que se abrió por la situación patrimonial del jefe de Gabinete y, al mismo tiempo, retomar la agenda de gestión con definiciones sobre reestructuración administrativa, ajuste y proyectos legislativos.

La reunión duró dos horas y media. Según fuentes oficiales, Milei abrió el encuentro con una exposición de media hora en la que hizo un panorama general de la gestión y le dio un fuerte respaldo político a Adorni.

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La señal fue leída en la Casa Rosada como un intento de cerrar filas después de varios días de ruido interno y cuestionamientos cruzados por el caso del jefe de Gabinete.

Tras la intervención del jefe de Estado, Adorni tomó el mando de la reunión. Agradeció a los equipos por el informe de gestión que presentó en el Congreso y expuso sobre el plan de gestión para 2026 y 2027.

En ese marco, detalló la reestructuración presupuestaria que, de acuerdo con las fuentes consultadas, se firma este mismo viernes como parte del esquema de reorganización que impulsa el Ejecutivo.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el avance de retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos. El Gobierno fijó como objetivo cerrar esa etapa hacia fines de mayo, en línea con el plan de recorte del gasto y reducción de estructuras estatales que viene empujando desde el inicio de la gestión.

Los ministros también repasaron la revisión de organismos internacionales que está bajo análisis del oficialismo.

La reunión incluyó además un tramo dedicado al frente legislativo. El Gobierno busca ordenar los proyectos que quiere seguir en el Congreso en los próximos meses y volver a darle volumen a su agenda parlamentaria. Sobre ese punto hablaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

En la mesa chica del Presidente creen que la avanzada pública contra Adorni forma parte de una operación para desgastarlo y condicionar su proyección política.

“Manuel es fuerte en Ciudad y lo quieren destruir. Todos los que jueguen a favor de su desgaste son traidores”, expresan en el oficialismo. Esa lectura explica por qué Milei eligió volver a darle un respaldo explícito delante de todo el Gabinete.

Los cortocircuitos internos se profundizaron después de las declaraciones de Bullrich, que pidió adelantar la presentación del patrimonio del jefe de Gabinete.

En distintos sectores de la Casa Rosada admiten que la senadora expresó en público una incomodidad que varios reconocen en privado, aunque al mismo tiempo calificaron ese movimiento como un “desconocimiento de autoridad” hacia el Presidente, que venía sosteniendo una línea de apoyo total a su ministro coordinador.

En el entorno de Adorni aseguran que trabaja con su contador en la documentación y que presentará la declaración jurada “cuando esté lista”. En Nación reconocen que el tema ya impacta en la dinámica interna del Gobierno y complica parte de las negociaciones políticas.

Por eso, el encuentro de este viernes tuvo un doble objetivo: blindar políticamente al jefe de Gabinete y volver a poner en marcha la hoja de ruta oficial con cambios en el Presupuesto, nuevos recortes y el paquete de reformas que Milei quiere empujar entre 2026 y 2027. (Fuente: TN).