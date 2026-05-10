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Hora, TV y formaciones: Independiente se presenta en Arroyito ante Central

El cotejo --programado para las 15-- abrirá la jornada dominguera de los octavos de final. 

Rosario Central recibirá este domingo a Independiente, por los octavos de final del Torneo Apertura, en un encuentro que ya está envuelto en varias polémicas por cuestiones ajenas a lo que ocurre dentro de la cancha.

El partido, que está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de ESPN Premium. 

El árbitro elegido fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Rosario Central llega a este partido luego de terminar cuarto en la Zona B con 28 puntos, solo por detrás del sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza, River y Argentinos Juniors.

El "Canalla" de Angel Di María pudo haber terminado en el segundo lugar, pero en la última fecha se le escapó el triunfo ante Tigre y perdió dos puntos claves en la lucha por las primeras posiciones.

Independiente, por su parte, sufrió mucho para clasificar, aunque en las últimas fechas encontró muy buena regularidad y pudo conseguir buenos resultados en distintos clásicos, como la victoria ante Racing y San Lorenzo y el empate en condición de visitante frente a Boca.

Este encuentro ya cuenta con varias polémicas incluso antes de inicio. La primera llegó a través de unas declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien se refirió al arbitraje, mientras que después Rosario Central decidió que no acreditará a periodistas partidarios del "Rojo".

Probables formaciones:

--Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti o Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

--Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel o Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

--Estadio: Gigante de Arroyito.

--Árbitro: Yael Falcón Pérez.

--Hora: 15.

--TV: ESPN Premium.

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