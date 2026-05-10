Lluvia de triples y barrida de los Knicks a Philadelphia y la expulsión a Wembanyama, de los Spurs

Miles McBride metió 7 de los 25 triples de los Knicks. Foto: NBA.

Con 25 de 44 en triples, los Knicks le ganaron a Philadelphia 144 a 114, barrieron la serie 4-0 y se metieron en las finales de la Conferencia Este.

Su rival saldrá entre los Pistons y Cleveland.

Miles McBride fue el máximo anotador de los Knicks con 25 puntos y siete triples, Jalen Brunson metió 22, el dominicano Karl Anthony Towns aportó un doble doble de 17 puntos y 10 asistencias, Josh Hart sumó 17 puntos, mientras que Mikal Bridges contribuyó con 12.

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Los Sixers se despidieron de la temporada con una humillación en casa. Su máximo anotador fue Joel Embiid, con 24 puntos, y Tyrese Maxey no pasó de los 17 puntos.

En tanto, Minnesota le ganó a los Spurs 114 a 109 y quedaron empatados 2-2.

Anthony Edwards fue la gran figura, con 36 puntos y seis rebotes, ante un rival que perdió a su figura, Víctor Wembanyama, quien golpeó a Rudy Gobert.