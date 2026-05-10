Lluvia de triples y barrida de los Knicks a Philadelphia y la expulsión a Wembanyama, de los Spurs
Los playoffs de la NBA.
Con 25 de 44 en triples, los Knicks le ganaron a Philadelphia 144 a 114, barrieron la serie 4-0 y se metieron en las finales de la Conferencia Este.
Su rival saldrá entre los Pistons y Cleveland.
Miles McBride fue el máximo anotador de los Knicks con 25 puntos y siete triples, Jalen Brunson metió 22, el dominicano Karl Anthony Towns aportó un doble doble de 17 puntos y 10 asistencias, Josh Hart sumó 17 puntos, mientras que Mikal Bridges contribuyó con 12.
Los Sixers se despidieron de la temporada con una humillación en casa. Su máximo anotador fue Joel Embiid, con 24 puntos, y Tyrese Maxey no pasó de los 17 puntos.
En tanto, Minnesota le ganó a los Spurs 114 a 109 y quedaron empatados 2-2.
Anthony Edwards fue la gran figura, con 36 puntos y seis rebotes, ante un rival que perdió a su figura, Víctor Wembanyama, quien golpeó a Rudy Gobert.