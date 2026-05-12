Bomberos voluntarios festeja su 99º aniversario con una caravana y un acto

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Punta Alta hará hoy una caravana por el centro de la ciudad, en el marco de los festejos por el 99 aniversario de su creación.

"Contaremos con la participación de móviles pertenecientes al cuerpo activo, en una recorrida simbólica destinada a compartir junto a la comunidad esta fecha tan significativa para nuestra historia institucional", indicaron.

Será desde las 19, por las calles céntricas hasta el Cuartel de Mitre 535, donde se realizará a las 19:30 el acto oficial.

19:30.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La Asociación Bomberos Voluntarios, institución pionera en Punta Alta, nació en 1927, más de una década antes que la autonomía rosaleña.

Su creación la motivaron los grandes incendios que se producían debido a la baja calidad de los materiales con los que se construían las viviendas de la ciudad.