Darán un taller de lactancia, RCP pediátrico y maniobra de Heimlich

Un taller gratuito de lactancia, RCP pediátrico y maniobra de Heimlich a cargo de profesionales de la salud se llevará a cabo en Punta Alta.

La actividad es con inscripción previa y los cupos son limitados. Estará a cargo de la puericultora y enfermera neonatal Valeria Velázquez y del médico pediatra Facundo Tresarrieu.

Bajo el lema "Acompañar, sostener y saber qué hacer", se trata de un taller práctico, pensado para quienes están transitando la lactancia o se preparan para esa etapa.

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Agregaron que el objetivo es brindar herramientas útiles para acompañar ese proceso con mayor seguridad y confianza.

Será el próximo viernes 15 de mayo de 14 a 16, en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, ubicado en el primer piso de la sucursal de Brown 128.

Además, el sábado 16 a las 15:30 habrá una maratón de RCP, consistente en una jornada práctica de aprendizaje de maniobras de resucitación cardiopulmonar. Con inscripción a través de la web cultura.cooperativaobrera.coop, estará a cargo de Bárbara Avilés. Entregarán certificados de asistencia.

Ese mismo sábado, dirigido a trabajadores del estado municipal, provincial y nacional, se dará un curso de RCP y maniobra de desobstrucción de la vía aérea organizado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Será de 16 a 19. Para inscribirse hay que escribir al 2932 52-6264.

