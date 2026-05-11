ATE entrega mercadería a sus jubilados y pensionados
Será en el salón de calle Urquiza.
La Comisión de Jubilados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante una nueva entrega de mercadería a jubilados y pensionados afiliados de Punta Alta.
Será este miércoles 13, de 10 a 13, en el Salón de Usos Múltiples ubicado en calle Urquiza 375.
Los beneficiarios deberán presentar recibo de haberes y DNI, además de llevar una bolsa para las mercaderías.
Agregaron que quienes concurran en representación de otro afiliado deberán presentar la correspondiente autorización y documentación del titular.