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Punta Alta.

ATE entrega mercadería a sus jubilados y pensionados

Será en el salón de calle Urquiza.

La Comisión de Jubilados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante una nueva entrega de mercadería a jubilados y pensionados afiliados de Punta Alta.

Será este miércoles 13, de 10 a 13, en el Salón de Usos Múltiples ubicado en calle Urquiza 375.

Los beneficiarios deberán presentar recibo de haberes y DNI, además de llevar una bolsa para las mercaderías.

Agregaron que quienes concurran en representación de otro afiliado deberán presentar la correspondiente autorización y documentación del titular.

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