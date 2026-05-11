La APCJ llama a presentar postulantes para su Cuerpo de Delegados

La Asociación Personal Civil Jerárquico de la Armada (APCJ) convocó a sus afiliados a la renovación de su Cuerpo de Delegados representativos del ámbito de Puerto Belgrano, Baterías y Espora.

El plazo para presentar listas par la elección es el viernes 29, a las 11, mientras que la elección será el viernes 5 de junio, de 8 a 12.

Agregaron que uno de los requisitos para integrar el Cuerpo de Delegados es contar con un año de antigüedad como afiliado.

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Los interesados en mayores informes deberán dirigirse a la Sede Central de APCJ (Alberdi 153), Junta Electoral, los días viernes de 11 a 12.