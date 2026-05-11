Con Mauro Polla como DT y Genaro Groppa entre los 16, los U18 irán a la última concentración

Genaro Groppa, en el último partido de Liniers. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

El alero Genaro Groppa, de Liniers, fue confirmado entre los 16 jugadores después del último corte que realizó el entrenador Mauro Polla y el cuerpo técnico de la selección argentina U18.

En consecuencia, ambos estarán del 17 al 29 del corriente en la concentración de Santa Fe, donde se definirá el plantel que participará de la AmeriCup, del 1 al 7 de junio en León, México.

Será la cuarta y última estación de trabajo, después de las dos concentraciones en el CeNARD y la restante en el DAM de Zárate.

El torneo otorgará cuatro boletos al Mundial U19.

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Entre los 16 están los 12 que lograron la medalla de Plata en el Sudamericano U17.

Los nombres

Genaro Groppa | 2008 | Liniers de Bahía Blanc

Gonzalo Aman | 2008 | Peñarol de Mar del Plata

Lautaro Basualdo | 2010 | Pallacanestro Varese (ITA)

Joaquín Caumo | 2008 | Estudiantil Porteño

Joaquín Céliz | 2008 | Obras Sanitarias

Facundo Cornalis | 2008 | Obradoiro (ESP)

Mateo Fessia | 2008 | Boca Jrs

Bautista Gobetti | 2008 | Provincial de Rosario

Manuel Hernández | 2008 | Gimnasia de Santa Fe

Juan Márquez | 2008 | Sportivo Escobar

Román Moravansky | 2008 | Ferro Carril Oeste

Santiago Pettinaroli | 2008 | Bochas Sport Club de Colonia Caroya

Benjamín Pettovello | 2008 | Stings Mantova (ITA)

Pedro Spajic | 2008 | Unión de Santa Fe

Benjamín Taborda | 2010 | 9 de Julio de Rafaela

Elías Torrens | 2008 | Obras Sanitarias