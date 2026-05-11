Con Mauro Polla como DT y Genaro Groppa entre los 16, los U18 irán a la última concentración
Presencia bahiense habrá en Santa Fe durante el último tramo de la preparación argentina.
El alero Genaro Groppa, de Liniers, fue confirmado entre los 16 jugadores después del último corte que realizó el entrenador Mauro Polla y el cuerpo técnico de la selección argentina U18.
En consecuencia, ambos estarán del 17 al 29 del corriente en la concentración de Santa Fe, donde se definirá el plantel que participará de la AmeriCup, del 1 al 7 de junio en León, México.
Será la cuarta y última estación de trabajo, después de las dos concentraciones en el CeNARD y la restante en el DAM de Zárate.
El torneo otorgará cuatro boletos al Mundial U19.
Entre los 16 están los 12 que lograron la medalla de Plata en el Sudamericano U17.
Los nombres
Genaro Groppa | 2008 | Liniers de Bahía Blanc
Gonzalo Aman | 2008 | Peñarol de Mar del Plata
Lautaro Basualdo | 2010 | Pallacanestro Varese (ITA)
Joaquín Caumo | 2008 | Estudiantil Porteño
Joaquín Céliz | 2008 | Obras Sanitarias
Facundo Cornalis | 2008 | Obradoiro (ESP)
Mateo Fessia | 2008 | Boca Jrs
Bautista Gobetti | 2008 | Provincial de Rosario
Manuel Hernández | 2008 | Gimnasia de Santa Fe
Juan Márquez | 2008 | Sportivo Escobar
Román Moravansky | 2008 | Ferro Carril Oeste
Santiago Pettinaroli | 2008 | Bochas Sport Club de Colonia Caroya
Benjamín Pettovello | 2008 | Stings Mantova (ITA)
Pedro Spajic | 2008 | Unión de Santa Fe
Benjamín Taborda | 2010 | 9 de Julio de Rafaela
Elías Torrens | 2008 | Obras Sanitarias