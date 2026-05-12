Detuvieron a un hombre que fue condenado por abusar de su sobrina

La justicia bahiense ordenó la detención de un sujeto que pocas horas antes fue condenado por abusar sexualmente de su sobrina.

Voceros oficiales mencionaron que el acusado, a quien no se identifica para preservar a la víctima, fue arrestado por efectivos de la DDI local para que comience a cumplir la pena de 10 años y 6 meses de cárcel que le impuso el Tribunal en lo Criminal Nº 2.

El imputado había arribado en libertad al debate, por lo que la magistrada Mercedes Rico resolvió detenerlo tras el veredicto condenatorio.

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Según la causa, investigada por la UFIJ N°4 a cargo del fiscal Diego Torres, los hechos ocurrieron entre 2013 y 2016, cuando el hombre, aprovechando que la menor quedaba a su cuidado, la sometió a manoseos y otras situaciones abusivas.

Además, le exhibió videos con contenido sexual con el propósito de que la pequeña (de 8 años al comienzo de los abusos) tuviera conocimiento de prácticas sexuales de forma prematura y así desviar su normal desarrollo.

El procesado fue hallado culpable de los delitos de abuso sexual agravado por encontrarse a cargo de la guarda de una menor de 18 años de edad, exhibiciones obscenas y promoción de la corrupción de menores, agravada por la edad de la víctima y por encontrarse a cargo de su guarda.