Tirante se enfrenta con Medvedev, en busca de continuar con su sueño en el Masters de Roma

El tenista argentino Thiago Tirante, que está viviendo unas de las mejores semanas de su carreras, se enfrentará hoy con el ruso Daniil Medvedev (7°) en busca de un lugar en los cuartos de final del Masters de Roma.

El encuentro, que está programado para no antes de las 15.30, se presenta como una gran oportunidad para el único argentino que sigue en carrera en el quinto Masters 1000 de la temporada.

Tirante, que actualmente ocupa el puesto número 69 del ranking ATP, se metió en esta instancia luego de derrotar en las primeras rondas a los italianos Gianluca Cadenasso y Flavio Cobolli (10°), además del británico Cameron Norrie (17°).

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Esta gran participación en la capital italiana le permitirá a Tirante escalar al menos hasta el puesto 56 del escalafón mundial y una nueva victoria lo dejaría dentro del top 50.

Medvedev, por su parte, no se siente para nada cómodo en canchas de polvo de ladrillo, aunque ya demostró que cuando la cabeza lo acompaña es capaz de complicar a cualquier oponente en todas las superficies. Prueba de esto es el título que obtuvo en este mismo torneo en 2023.

El cronograma y resultados del día en el Masters de Roma:

Jannik Sinner (1°)-Andrea Pellegrino

Alexander Zverev (2°)-Luciano Darderi (18°)

Daniil Medvedev (7°)-Thiago Tirante

Casper Ruud (23°) a Lorenzo Musetti (8°): 6-3 y 6-1

Andrey Rublev (12°)-Nikoloz Basilashvili

Karen Khachanov (13°) a Dino Prizmic: 6-1 y 7-6(2)

Rafael Jódar (32°) a Learner Tien (19°): 6-1 y 6-4

Hamad Medjedovic-Martín Landaluce