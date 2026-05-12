Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Federación Argentina de BMX comunicó que 17 ciclistas formarán parte del próximo Campeonato Mundial a desarrollarse en Brisbane, Australia, entre el 18 y el 19 de julio venidero.

Por primera vez, las carreras de la categoría Championship se celebrarán antes de las competiciones Challenge y Másters. Es decir, los pilotos de élite masculinos y femeninos, sub-23 y junior saldrán a la pista cuatro días antes que los aficionados que lucharán por la gloria en sus respectivas categorías por edad (22 al 25 de julio).

En ese sentido, tendrán la oportunidad de competir en la pista de BMX de Brisbane, de 400 metros, ubicada en el Complejo Deportivo Sleeman, los bahienses Agustina Cavalli y Bautista Rojo.

Cavalli (24 años, Élite), actual número 26 del mundo, se encuentra en el Centro Mundial de Ciclismo de la Unión Ciclista Internacional de Suiza y en el primer semestre está afrontando el Campeonato Europeo, a la espera también de las primeras fechas de la Copa del Mundo: 6-7 de junio en Sarrians (Francia) y 13-14 en Papendal (Países Bajos).

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Agus, en el Centro Mundial de Ciclismo

Rojo (17 años, Junior) está en su primer año en la categoría, por lo que aún no cuenta con ránking en la Unión Ciclista internacional. Su convocatoria, por consiguiente, fue por designación del cuerpo técnico nacional.

El año pasado, ambos acudieron al Mundial de Copenhague, Dinamarca: en su tercera participación en élite (ya había ido a Glasgow en 2023 y a Rock Hill en 2024), Agus llegó hasta los cuartos de final, concluyendo en la 21º posición; mientras que Rojo, que por entonces compitió entre los Challengers, alcanzó las semifinales de la categoría 15-16 Cruceros (11º) y los cuartos de final en Boys 16 (32º).

Bauti junto al campeón olímpico (pista) Walter Pérez

Los siguientes son los ciclistas designados por la Selección Argentina:

Élites hombres

Gonzalo Nahuel Molina (San Juan)

Federico Villegas (Mendoza)

Nicolás Exequiel Torres (La Rioja)

Emiliano De la Fuente (La Rioja)

Gianni Daddona (La Rioja)

Élites mujeres

Agustina Cavalli (Bahía Blanca)

*La Federación cuenta con dos plazas más, que evaluará si ocupa o no

Sub 23 hombres

Federico Capello (Córdoba)

Thomas Maturano (La Rioja)

Valentino Vallejo (Córdoba)

Franco Molina (San Juan)

Santiago Cejas (Santiago del Estero)

Sub 23 mujeres

Agostina Ruarte (La Roja)

Junior hombres

Jeremías Villalba (Córdoba)

Jeremías Ortiz (Córdoba)

Lisandro Díaz (Santiago del Estero)

Bautista Rojo (Bahía Blanca)

Junior mujeres

Alma Piñeiro (Lomas de Zamora)

*La Federación cuenta con tres plazas más, que evaluará si ocupa o no

Las participaciones quedarán supeditadas a la posibilidad de conseguir financiamiento, ya sea del Enard o de manera particular.

Australia ya fue sede de los Mundiales de BMX en Melbourne (1998), Perth (2003) y Adelaida (2009), y albergó rondas de la Copa Mundial en Adelaida (2008), así como en Shepparton y Bathurst (2020).

De cara al futuro, las primeras cuatro rondas de la Copa Mundial de BMX de 2028 se celebrarán en Australia, mientras que el papel de Brisbane —ciudad natal de la vigente campeona olímpica Saya Sakikibara— como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032 refuerza aún más su reputación como centro mundial del deporte de élite.