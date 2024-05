Agustina Cavalli, tras el Mundial de BMX: "Definitivamente estoy mejorando muchísimo"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Nació en Bahía Blanca el 11 de febrero de 1986. Periodista. Trabajó durante una década en Gente de Básquet e integró el departamento de prensa de varios clubes. En La Nueva desde 2013. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, entre otros.

Otra paso al frente dio este fin de semana la bahiense Agustina Cavalli, única representante nacional en el Campeonato Mundial de BMX Racing que se disputó en Rock Hill, Estados Unidos.

La rider local logró, además, su mejor resultado desde que compite en la categoría élite (mayores), teniendo apenas 22 años, ya que disputó una de las semifinales. El año pasado, cuando hizo su presentación en un Mundial, junto a las mejores, había alcanzado los cuartos de final.

"Definitivamente me siento muy bien, estoy mejorando muchísimo. Y siento que por fin estoy corriendo y siendo capaz de poner todo de mí adentro de la pista", le contó a La Nueva. apenas bajada de su bici.

"Semifinalista mundial es un buen resultado, pero es como un buen 'casi' porque no es un título. No es el mejor resultado de mi carrera porque tengo títulos, pero estuve cerca", comentó.

Y eso que el fin de semana comenzó con un blooper que ella misma se tomó con humor.

Agus fue de menor a mayor: arribó sexta (última) en su heat y a más de 19 segundos de la ganadora. ¿Qué sucedió? La ansiedad le jugó una mala pasada y se cayó sobre el partidor.

"Nunca me había pasado eso en mi vida. Estaba muy ansiosa y concentrada en que la chapa no se me vaya y bueno, no sé cómo fue que pasó ja, ja, ja. Fue gracioso, no me pasó nada y pude salvarla en el Last Chance así que por suerte no me lamenté mucho", recordó.

En el repechaje ―el mismo sábado― la bahiense tuvo revancha, fue segunda, detrás de la danesa Malene Kejlstrup, con 34s 513 y se clasificó a los cuartos de final.

Ya el domingo, realizó unos cuartos de final fantásticos, logrando sobreponerse a la caída de la francesa Axelle Etienne y culminando cuarta.

Cavalli registró 34s 172 y terminó por delante, por ejemplo, de Merel Smulders (NED; 5° del mundo) o Lexis Colby (USA, 15°).

Ya en la semifinal arribó en la última colocación tras sufrir una caída y completó su Mundial.

―¿Qué te faltó para entrar a la final?

―Suerte (risas). Una chica se me metió por adentro y me tiró, me caí. No pude hacer nada, en este deporte puede pasar cualquier cosa.

―Y en general, ¿qué necesitás mejorar para estar más cerca?

―Un poco más de fuerza y potencia. En cuanto al resto, no soy de las que larga en punta. Y cometo muchos errores en la pista, técnicos.

―¿Cómo sigue tu año?

―Me estoy volviendo a Bahía, no hay más carreras. No clasifiqué a los Juegos Olímpicos así que el año está terminado. Estoy viendo si voy a un Grand National acá en Estado Unidos a fin de año al que estoy invitada. Veré si junto la plata para ir. Pero por ahora seguiré entrenando en esas cosas que me faltan para el próximo año.

El seleccionado nacional de la categoría Championships se completó con Federico Villegas, Gonzalo Molina, Emiliano De La Fuente, Ignacio Cattana (todos Elite Men), Thomas Maturano, Federico Capello, Franco Molina, Franco Maturano (U23 Men), Mateo Villalba, Valentino Vallejo y Jeremías Zalazar (Junior Men).

En tanto, también hubo presencia bahiense entre los Challengers: Indio Ferreyra (en las divisiones Boys 12 y Crucero hasta 12) y León Ferreyra (Boys 10).

Indio alcanzó la 15º posición mundial, al llegar a las semifinales de la categoría Crucero, donde sufrió una caída. En la competencia Boys no logró clasificar en medio de la lluvia que azotó Rock Hill. Mientras que León quedó afuera en las mangas clasificatorias más allá de sumar una importantísima y muy linda experiencia fuera de casa.