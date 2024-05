Ancic ganó el Sol de Mayo antes de viajar a Europa para acentuar su sueño olímpico

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Nació en Bahía Blanca el 11 de febrero de 1986. Periodista. Trabajó durante una década en Gente de Básquet e integró el departamento de prensa de varios clubes. En La Nueva desde 2013. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, entre otros.

Sobresaliente y alentador es el presente de Damián Ancic, quien viene coleccionando victorias en lo que va del año que tiene a los Juegos Olímpicos en el calendario.

El jinete bahiense, que venía de lucirse en La Cautiva, en Concordia y en el San Jorge Village, este domingo se quedó con el tradicional concurso internacional Sol de Mayo en el Club Hípico Argentino.

El Ruso fue el mejor conformando binomio con Santa Rosa Chabacon y se subió a lo más alto del podio. Luego se ubicaron Lucrecia Cesaroni (con Malacara Camilo) y Tomás Galilea (Vértigo Waf). Admeás, Ancic ocupó el cuarto puesto junto a Eldor Blue Santa Rosa.

"No me esperaba este presente. Uno siempre quiere andar bien y ganar todo lo que salta, pero hay que ser realista y a veces no se puede lograr todo. Este último si era un objetivo, tratar de andar lo mejor posible, porque era observatorio para los Juegos Olímpicos", le dijo el Ruso a La Nueva.

La jornada desapacible en Capital Federal no influyó en el bahiense ni en los animales: "Con Chabacon ya he saltado muchas veces con mal clima y nunca nos afectó y con Eldor Blue una vez con lluvia no nos fue bien, pero ayer el caballo tenía confianza y no tuvo problemas".

Esta semana, tanto Chabacon como Eldor Blue Santa Rosa viajarán a Europa para afrontar la parte final de la evaluación rumbo a los Juegos Olímpicos, meta para la cual hay una plaza disponible para nuestro país y cuya designación parece no escapar del bahiense o el experimentado jinete José María Larocca, quien participara ya en cuatro Juegos (Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020).

"Llegamos muy, muy bien para el viaje, con un primer objetivo cumplido y los caballos en muy buena forma. Las expectativas son seguir igual, cumpliendo ahora los objetivos de la segunda etapa y llegar lo más lejos posible que son los Juegos", señaló Ancic.

Según explicó la Federación Ecuestre Argentina a comienzos de temporada, la europea es la segunda fase de la preparación olímpica. Los binomios deberán presentarse para participar en los concursos finales de observación a partir de la Copa de Naciones de Peelberg, Países Bajos, en mayo, hasta la fecha final de capacitación que será el 24 de junio.

Los selectivos a elegir serán los siguientes: CSIO 3* de Peelberg, Países Bajos; CSI 4* de Wiesbaden, Alemania; CSI 3* de St. Tropez, Francia; CSI 3* de Opglabeek, Bélgica; CSIO 4* de Sopot, Polonia; y CSIO 5* de Rotterdam, Países Bajos. Allí, Ancic, en principio, elegiría saltar en Opglabeek y en Sopot, que es una Copa de Naciones por equipos.

Luego llegará la tercera fase ―selección final―, que comenzará con el trabajo de preparación de los binomios que podrán representar a Argentina. La expresión es en plural ya que se prevé declarar al representante seleccionado dejando dos más en carácter de reserva.

En ese camino están entonces, entonces, los mencionados Larocca (con Finn Lente), Ancic, junto a Matías Larocca (con Ermindo W y BM Gran Fantasía) y Tomás Galilea (con HM Vértigo).