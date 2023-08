"Es difícil salir de la pista teniendo la sensación de que no pudiste darlo todo, eso es lo que más me duele hoy. Me esfuerzo demasiado y aún así sigo sin saber cómo ponerlo ahí adentro. Pero aunque cueste hay que salir con la cabeza en alto y seguir, creo fielmente que voy por el camino correcto. Gracias a todo el equipo detrás mío, fuera de las pantallas hay gente dejando el alma y el corazón también".

Las palabras de Agustina Cavalli ofrecen un panorama concreto de cómo sintió la bahiense su participación en el Mundial de ciclismo BMX Racing que se desarrolló este fin de semana en Glasgow.

Por primera vez en la categoría Élite de un Mundial, Cavalli atravesó ayer la primera ronda y el repechaje para meterse en los cuartos de final aunque ya le había manifestado a La Nueva. su malestar por no sentirse plena en la pista.

Allí, esta mañana, completó el recorrido en 41s 948 y llegó en la séptima colocación, quedando marginada de las semifinales.

El ordenamiento de su carrera fue el siguiente:

1º Laura Smulder (NED,1° del ranking mundial)

2º Merel Smulders (NED, 6°)

3º Lauren Reynolds (AUS, 10°)

4º Francesa Cingolani (ITA, nacida en Córdoba, sin ranking)

5º Dorte Balle (DEN, 16°)

6º Thalya Burford (SUI, 21°)

7º Agustina Cavalli (ARG, 26°)

No obstante, la jornada fue histórica para el BMX racing nacional, al consagrar a la dupla Thomas Maturano-Federico Copello como 1-2 del mundo en la categoría Junior.

Maturano, rionano de 16 años, se consagró esta mañana campeón mundial al dominar la prueba final de punta a punta y emplear un tiempo de 35s 133 para quedarse con la medalla de oro. Mientras que el cordobés Capello registró 35s 805 y se clasificó subcampeón.

El italiano Tommaso Frizzarin obtuvo la medalla de bronce, con un tiempo de 36s 129, y el colombiano Juan José Velázquez terminó cuarto, con 36s 130.

Maturano venía de clasificarse finalista en la Copa del Mundo U23 BMX, que se desarrolló en Turquía, en junio pasado.

Brillaron la local Shriever y un montón de franceses

La rider local y vigente campeona olímpica Bethany Shriever se consagró hoy campeona del mundo en la categoría Élite femenina. Le siguieron en el podio Laura Smulders (Países Bajos), con la plata; y Alise Willoughby, de Estados Unidos, con el bronce.

En tanto, los riders franceses coparon la escena en la rama masculina, con cinco pilotos entre los ocho finalistas, incluidos todos los medallistas.

Romain Mahieu se llevó la de oro, mientras que completaron el cajón sus compatriotas Arthur Pilard (plata) y Joris Daudet, que repitió el bronce logrado en 2022. El argentino Torres integró dicha final.

Final élite femenina

1º Bethany Shriever (GBR) - 36s 577

2º Laura Smulders (NED) - a 0.380

3º Alise Willoughby (USA) - a 0.759

4º Saya Sakakibara (AUS) - a 1.222

5º Mariana Pajón (COL) - a 1.345

6º Lauren Reynolds (AUS) - a 1.661

7º Manon Veenstra (NED) - a 23.375

8º Zoe Claessens (SUI) - a 51.440

Final élite masculina

1º Romain Mahieu (FRA) - 33s 189

2º Arthur Pilard (FRA) - a 0.142

3º Joris Daudet (FRA) - a 0.354

4º Carlos Alberto Ramírez Yepes (COL) - a 0.463

5º Jeremy Rencurel (FRA) - a 0.720

6º Ross Cullen (GBR) - a 1.327

7º Leo Garoyan (FRA) - a 1.327

8º Nicolás Torres (ARG) - a 3.197