Agustina Cavalli, desde Suiza, más madura y convencida: “Hoy elijo estar acá y creer que puedo”

Instalada nuevamente en el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI, en Aigle, Suiza, la bahiense Agustina Cavalli volvió a ponerse en modo temporada con una mirada distinta a la de años anteriores: más madura, más tranquila y convencida del camino que eligió.

Será su tercer ciclo de trabajo en ese lugar —donde ya estuvo en 2019, parte de 2020 y todo 2025— y, según reconoce, esta vez la experiencia tiene otro significado.

“Este año siento que lo elegí más yo. El año pasado me llamaron y era una oportunidad, también una prueba para ver si realmente me gustaba el nuevo entrenador, el equipo y el lugar. Me acomodé, me gusta la vida acá y me sirve muchísimo, así que estoy más tranquila”, contó la mejor exponente del BMX Racing nacional.

Cavalli llegó a Europa hace una semana tras un año en el que buscó prepararse especialmente para aprovechar esta nueva etapa. “Cuando volví a casa el año pasado me preparé mucho, trabajé y también ahorré bastante para poder volver (NdeR: cuenta con una beca parcial). Dentro de los planes, todo lo que está pasando ahora era lo que esperaba”, explicó.

La bahiense continúa trabajando con el entrenador neerlandés Twan van Gendt, con quien consolidó una relación que considera clave para su crecimiento deportivo y personal.

“De todos los entrenadores que tuve es con el que mejor relación tengo. Es una persona que me ayuda de manera genuina y es muy respetuoso. Me escucha mucho, prioriza mi salud y mi estado emocional. No es ‘él dice y yo hago’, sino que es un ida y vuelta, y eso me encanta”, valoró.

Un año para seguir creciendo

El calendario 2026 de Cavalli comenzará en Verona, Italia, con dos fechas del campeonato europeo. Luego vendrán más competencias en el continente, además de la Copa del Mundo y el Mundial de BMX, que se disputará en Brisbane (Australia) entre el 22 y el 25 de julio.

Entre las pruebas más importantes del año están las primeras fechas de la Copa del Mundo en Sarrians (Francia) y Papendal (Países Bajos), en junio.

Sin embargo, más allá de los resultados inmediatos, la bahiense entiende que este año forma parte de un proceso mayor: la construcción del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Si considero este año como el primero de la preparación para estar en los Juegos Olímpicos, creo que estuvo muy bien”, explicó al referirse al crecimiento que experimentó en la última temporada, la 2025.

“Aprendí mucho, sobre todo en lo mental. Me conocí más a mí misma. Correr más carreras y estar acá me dio mucha confianza”, agregó.

Esas dos primeras fechas de la Copa del Mundo no entregarán puntos pensando en el ránking olímpico, pero servirán para que Agus sea bien considerada y reciba apoyo (sobre todo económico) para poder asistir a China y Estados Unidos a fin de año, cuando ya cuenten rumbo a LA28.

Europeo

1 - Verona, Italia (13 de junio)

2 - Verona, Italia (14 de junio)

3 - Tiel, Países Bajos (4 de abril)

4 - Tiel, Países Bajos (5 de abril)

5 - Benátky nad Jizerou, Rep. Checa (25 de abril)

6 - Benátky nad Jizerou, Rep. Checa (26 de abril)

7 - La Chapelle Saint-Mesmin, Francia (16 de mayo)

8 - La Chapelle Saint-Mesmin, Francia (17 de mayo)

9 - Sviland, Noruega (5 de septiembre)

10 - Sviland, Noruega (6 de septiembre)

11 - Heusden-Zolder, Bélgica (26 de septiembre)

12 - Heusden-Zolder, Bélgica (27 de septiembre)

Copa del Mundo

1 - Sarrians, Francia (6 de junio)

2 - Sarrians, Francia (7 de junio)

3 - Papendal, Países Bajos (13 de junio)

4 - Papendal, Países Bajos (14 de junio)

5 - China (13 de octubre)

6 - China (14 de octubre)

7 - Sarasota, Estados Unidos (31 de octubre)

8 - Sarasota, Estados Unidos (1 de noviembre)

Mundial

Brisbane (22 al 25 de julio)

Juegos Suramericanos

Rafaela (16 y 17 de septiembre)

La madurez como punto de partida

A los 24 años y ubicada 21° en el ranking mundial, Cavalli reconoce que atraviesa un momento distinto en su carrera. No tanto por la evolución física, sino por el cambio de mentalidad con el que enfrenta el deporte y la vida.

“Creo que crecí bastante. Hoy disfruto mucho más la vida que tengo y la elijo. Antes vivía todo con mucha presión y a veces ni siquiera disfrutaba cosas buenísimas que me pasaban”, reflexionó.

Ese proceso también le permitió cambiar su relación con el alto rendimiento. “Hoy estoy conectando con la idea de que puedo y elijo creer. Eso me ayuda a estar más tranquila. Antes corría y las cosas salían, pero no la pasaba tan bien. Ahora sé dónde estoy parada, qué quiero y qué no quiero”, señaló.

Claro que el camino también implica sacrificios. Pasar varios meses lejos de Bahía Blanca y de su entorno es una de las partes más difíciles.

“Cada vez me cuesta más irme de casa porque extraño mucho a mi familia, a mis amigos y a mi perro. Pero lo hago porque lo elijo. No sería cien por ciento feliz ni quedándome ni yéndome, pero entiendo que es parte del camino”, reconoció.

Un proyecto de vida

Mientras continúa su carrera deportiva, Cavalli también empezó a abrir otros caminos personales. En abril comenzará a estudiar Psicología a distancia, una decisión que tomó tras descubrir nuevos intereses más allá del deporte.

“Siempre me interesó, pero nunca lo había pensado demasiado. Hoy me doy cuenta de que hay muchas otras cosas que me gustan y que también puedo aplicar al deporte”, explicó.

La estructura del centro de entrenamiento suizo le permite combinar ambas actividades. “Acá hay mucho tiempo para concentrarse en lo que uno quiere hacer. Para estudiar es un buen lugar”, señaló.

Mientras tanto, su rutina diaria sigue marcada por los entrenamientos en la pista y el gimnasio, las charlas con sus compañeros y la preparación para una temporada exigente.

Una temporada que, en su cabeza, es mucho más que un año de competencias. Es otro paso en el camino hacia el sueño olímpico.

“Siento que todavía hay mucho más para dar y que lo vamos a empezar a ver este año. No veo los objetivos tan lejanos como antes”, aseguró.