Luego de su renuncia al ministerio de Justicia, Cúneo Libarona negó que haya "internas en el Gobierno"

El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, se refirió a su salida del Gobierno y negó que haya internas dentro del Gobierno Nacional. Además, aseguró que durante su gestión quedaron “algunas asignaturas pendientes”, entre ellas la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.

“Quedaron pendientes algunos temas importantes. El más importante era cubrir las vacantes en la Justicia”, señaló. Según explicó Cúneo Libarona, hay cerca de 300 cargos sin ocupar entre jueces, fiscales y defensores, una situación que depende de acuerdos políticos y del Congreso.

“Si no hay acuerdo en el Congreso, no se puede avanzar con los nombramientos”, sostuvo, y agregó que ese es un tema que seguirá de cerca junto con las nuevas autoridades del ministerio. Cúneo Libarona también mencionó otros proyectos en los que trabajó durante su paso por el Gobierno y que ahora deberán continuar sus sucesores.

El desgaste del cargo y la salud como prioridad

Cúneo Libarona también habló del desgaste personal que implicó su paso por el Gobierno y explicó que su decisión de dejar el cargo estuvo vinculada a cuestiones personales. “Estoy grande y necesito tiempo para mi vida, para ver a mis hijos y a mi nieto”, contó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El exfuncionario reveló además que el ritmo de trabajo le generó un fuerte impacto físico. “Adelgacé 14 kilos. El estrés del poder es tremendo. Me levantaba a las cuatro de la mañana, caminaba, volvía a dormir una hora y arrancaba el día otra vez”, relató.

Ahora, dijo, busca priorizar su salud. “Lo primero que hice al salir del Gobierno fue pedir turno para una resonancia magnética”, comentó.

Pese a su salida, negó internas en el Gobierno

Durante la entrevista también rechazó versiones periodísticas sobre supuestas tensiones dentro del ministerio, especialmente con el exviceministro Sebastián Amerio. “No hay ninguna interna. Alguien se dedicó a instalar esa imagen, pero es absolutamente falsa”, afirmó.

Según explicó, ambos tenían roles distintos dentro de la gestión. “Él tenía un trabajo muy importante con el Consejo de la Magistratura y el vínculo con la Casa Rosada. Teníamos funciones definidas y una relación cordial”, aseguró.

Cúneo Libarona también destacó la relación que mantiene con el presidente Javier Milei y defendió la independencia judicial durante su gestión. “El Presidente me pidió algo muy claro: respeto absoluto por la independencia de la Justicia”, sostuvo. (Con información de TN)