La ciudad.

Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 8 de Marzo

Satelmet pronostica una temperatura máxima de 30 grados centígrados.

Foto Archivo La Nueva

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 8 de marzo en Bahía Blanca y la zona, una temperatura mínima de 19 grados centígrados y una máxima de 30.

En la mañana el tiempo estará templado, nuboso y húmedo. El viento contará con intensidad leve con ráfagas moderadas del Noreste y Norte. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo cálido con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad moderada del Noreste y el índice de radiación ultravioleta será muy alto. La visibilidad será buena.

La noche será templada y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 23 grados centígrados.

El tiempo en la región

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco a templado con nubosidad variable. Poco cambio de temperatura. Viento moderado con períodos de regular del Noreste y Este. Temperatura 17/24.-

ZONA VENTANIA: Fresco a cálido y nuboso. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado del Noreste. Temperatura 13/26.-

GUAMINI: Fresco a templado con nubosidad variable. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del Noreste. Temperatura 17/25.-

VIEDMA Y PATAGONES: Fresco a templado con nubosidad variable. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado del Noreste. Temperatura 17/25.-

NEUQUEN: Nuboso con precipitaciones. Descenso de la temperatura. Viento moderado del Noreste. Temperatura 18/22.-

La ciudad.
La ciudad.
Deportes.
La ciudad.

