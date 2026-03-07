Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 8 de Marzo
Satelmet pronostica una temperatura máxima de 30 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 8 de marzo en Bahía Blanca y la zona, una temperatura mínima de 19 grados centígrados y una máxima de 30.
En la mañana el tiempo estará templado, nuboso y húmedo. El viento contará con intensidad leve con ráfagas moderadas del Noreste y Norte. La visibilidad será buena.
Por la tarde tendremos tiempo cálido con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad moderada del Noreste y el índice de radiación ultravioleta será muy alto. La visibilidad será buena.
La noche será templada y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 23 grados centígrados.
El tiempo en la región
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco a templado con nubosidad variable. Poco cambio de temperatura. Viento moderado con períodos de regular del Noreste y Este. Temperatura 17/24.-
ZONA VENTANIA: Fresco a cálido y nuboso. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado del Noreste. Temperatura 13/26.-
GUAMINI: Fresco a templado con nubosidad variable. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del Noreste. Temperatura 17/25.-
VIEDMA Y PATAGONES: Fresco a templado con nubosidad variable. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado del Noreste. Temperatura 17/25.-
NEUQUEN: Nuboso con precipitaciones. Descenso de la temperatura. Viento moderado del Noreste. Temperatura 18/22.-