ABSA informa que culminó con los trabajos de reparación en Don Bosco

ABSA indicó que se realizaron las reparaciones pertinentes en el acueducto ubicado en Presbítero Biggio y Don Bosco que había sido dañado por terceros y estaba afectando el servicio en los barrios del sector y aledaños.

La entidad provincial indica que, de esta manera, el suministro de agua a los sectores afectados se irá normalizando gradualmente en las próximas horas.

Los barrios que habían sido afectados por el inconveniente eran: Entre ellos se encuentran: Los Álamos, Aerotalleres, 15 de Diciembre, Mara, Luján, Richieri, Estomba, Villa Irupé, Los Almendros, Sesquicentenario, Latino, Villa Duprat, Avellaneda, Santa Margarita, Villa del Parque, Cenci, Cooperación II, Nueva Belgrano, Los Olivos, Villa Belgrano, Villa Floresta, San Cayetano, Pacífico, Kilómetro 5, Noroeste, Napostá, Palihue, La Falda, Miramar, Villa Bordeu, Don Ramiro, Los Chañares, Vista Alegre, Maldonado, y General Daniel Cerri.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.