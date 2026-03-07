La rotura del acueducto dejó sin agua a una importante cantidad de barrios de Bahía Blanca

ABSA informó que como consecuencia de la rotura ocasionada por terceros sobre un acueducto de 450 milímetros en la intersección de las calles Biggio y Don Bosco, se encuentra afectado el suministro de agua en una importante cantidad de barrios de Bahía Blanca.

Entre ellos se encuentran: Los Álamos, Aerotalleres, 15 de Diciembre, Mara, Luján, Richieri, Estomba, Villa Irupé, Los Almendros, Sesquicentenario, Latino, Villa Duprat, Avellaneda, Santa Margarita, Villa del Parque, Cenci, Cooperación II, Nueva Belgrano, Los Olivos, Villa Belgrano, Villa Floresta, San Cayetano, Pacífico, Kilómetro 5, Noroeste, Napostá, Palihue, La Falda, Miramar, Villa Bordeu, Don Ramiro, Los Chañares, Vista Alegre, Maldonado, y General Daniel Cerri.

Según explicó la prestataria, se realizan maniobras en la red de distribución para reducir la presión de la cañería y permitir su intervención, para su posterior reparación.

Por lo tanto, se solicita a los usuarios de los sectores afectados, cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles.

La información será actualizada a medida que se avance en las tareas de reparación.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.