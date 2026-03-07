Bahía Blanca | Sabado, 07 de marzo

21.6°

Bahía Blanca | Sabado, 07 de marzo

21.6°

Bahía Blanca | Sabado, 07 de marzo

21.6°
La ciudad.

La rotura del acueducto dejó sin agua a una importante cantidad de barrios de Bahía Blanca

Se solicita a los usuarios de los sectores afectados, cuidar las reservas domiciliarias y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles.

Foto: archivo-La Nueva

ABSA informó que como consecuencia de la rotura ocasionada por terceros sobre un acueducto de 450 milímetros en la intersección de las calles Biggio y Don Bosco, se encuentra afectado el suministro de agua en una importante cantidad de barrios de Bahía Blanca.

Entre ellos se encuentran: Los Álamos, Aerotalleres, 15 de Diciembre, Mara, Luján, Richieri, Estomba, Villa Irupé, Los Almendros, Sesquicentenario, Latino, Villa Duprat, Avellaneda, Santa Margarita, Villa del Parque, Cenci, Cooperación II, Nueva Belgrano, Los Olivos, Villa Belgrano, Villa Floresta, San Cayetano, Pacífico, Kilómetro 5, Noroeste, Napostá, Palihue, La Falda, Miramar, Villa Bordeu, Don Ramiro, Los Chañares, Vista Alegre,  Maldonado, y General Daniel Cerri.

Noticias Relacionadas

Según explicó la prestataria, se realizan maniobras en la red de distribución para reducir la presión de la cañería y permitir su intervención, para su posterior reparación.

Por lo tanto, se solicita a los usuarios de los sectores afectados, cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles.

La información será actualizada a medida que se avance en las tareas de reparación.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE