Ciclovías, otro cuestionamiento sobre ruedas

No es la primera vez, y seguramente no será la última: a diez años de su implementación los comerciantes del centro salen a la palestra para cuestionar el trazado de las ciclovías, con el argumento que desde su demarcación se han reducido de manera drástica las ventas.

La Cámara de Comercio encabezó el reclamo y elevó un pedido al Departamento Ejecutivo para que elimine en particular la ubicada en calle Hipólito Yrigoyen, entre la Plaza Rivadavia y la avenida Alem.

Por otra parte, desde la ONG Sustentabilidad Integral rechazan esa solicitud y defienden la infraestructura existente, atento a los beneficios que, sostienen, aporta en materia de movilidad y seguridad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los comerciantes además de señalar la afectación de sus negocios aseguran que estos carriles “generan más problemas que soluciones” sl tránsito.

Desde los grupos de ciclistas aseguran que eliminar las ciclovías no mejorará el tránsito ni incrementará las ventas y que eliminarlas no resuelve ningún problema de inseguridad. “Por el contrario, aumenta la congestión, la exposición al riesgo y la dependencia del automóvil", indican.

La discusión se planteó en su momento, profesionales de las universidades elaboraron estudios y se acordó un trazado buscando no solo dar seguridad a los ciclistas sino además alentar el uso de este medio de movilidad.

Esa tendencia ha sido adoptada por casi todas las ciudades del mundo, aunque siempre dentro de un esquema de ordenamiento vial que atiende todas sus circunstancias.

Es claro que si se eliminan las ciclovías y se habilita el estacionamiento vehicular, la cuadra estará todo el tiempo ocupada por automóviles, porque esa es la realidad que se ve cada día en todas las calles del centro, con lo cual es posible que para los comerciantes la situación no se modifique.

De todos modos no se pueden ignorar sus reclamos, debe analizarse la situación, tener en claro cuánto impactan o no los ciclovías en el tráfico y cuanto en las ventas. A partir de argumentos serios, reales y verificables tomar las decisiones adecuadas, incluso asumiendo que no siempre todas las partes quedarán conformes.