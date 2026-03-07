La rotura de un acueducto afecta el suministro de agua en un sector de la ciudad

La empresa prestataria del servicio de agua, Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), informó que se encuentra afectado el suministro en un amplio sector de la ciudad como consecuencia de la rotura de un acueducto provocada por terceros.

Según detallaron desde la compañía, el daño se produjo en una cañería de 450 milímetros ubicada en la intersección de las calles Biggio y Don Bosco. A raíz de esta situación, se registra interrupción del servicio en el cuadrante comprendido por Zelarrayán, Canal Maldonado, Pacífico y Sesquicentenario.

Desde la prestataria explicaron que para iniciar las tareas de reparación es necesario drenar el conducto y suspender el paso de agua en el sector afectado. Además, indicaron que, debido a la vinculación de esta cañería con otro acueducto de gran dimensión, la situación podría generar baja presión en toda la zona que se abastece por gravedad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ante este escenario, ABSA solicitó a los usuarios de los barrios alcanzados que cuiden las reservas domiciliarias y utilicen el agua únicamente para hidratación y quehaceres imprescindibles hasta que se normalice el servicio.

La empresa aseguró que se irá actualizando la información a medida que avancen los trabajos de reparación.

Finalmente, recordaron que, ante inconvenientes en la prestación, los usuarios pueden comunicarse con la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o a través de las redes sociales oficiales en Facebook y Telegram.