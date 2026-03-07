Condena en suspenso confirmada por un choque que dejó 5 víctimas fatales

Elocuente imagen del impacto frontal registrado en el kilómetro 864 de la ruta 3.

Por un terrible choque frontal que se registró en la ruta 3 sur en el comienzo del verano de 2020, y que dejó dos familias destrozadas, entre ellas la del imputado, la Justicia de Bahía Blanca ratificó una condena en suspenso.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la sanción a 3 años de prisión de ejecución condicional (no irá preso salvo que incumpla reglas de conducta) y 10 años de inhabilitación para conducir a Carlos Emanuel Delgado Garay, imputado de un quíntuple homicidio culposo.

La tragedia tuvo lugar la tarde del 30 de diciembre de 2020 a la altura del kilómetro 864 de la citada carretera, en cercanías de Villalonga.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sucedió cuando el Jeep Renegade que conducía Delgado Garay en dirección norte habría intentado sobrepasar un camión y se encontró de frente con un Peugeot 208 en el cual viajaba Ivana Beatriz Arias (27); su marido, Sergio Gonzalo Barrionuevo (32) y el hijo de ambos, Natahel Magnus, de apenas 6 meses de edad.

Sergio, Ivana y Natahel fueron tres de las víctimas.

La familia completa que viajaba en el Peugeot falleció. Se dirigían desde Jujuy, de donde era oriunda la joven, a Comodoro Rivadavia, donde tenían domicilio para esa fecha.

También perdieron la vida los acompañantes del conductor de la Jeep, Nilda Raquel Bustos (60) y Juan Carlos Delgado Garay (56), quienes eran de Río Gallegos.

Paradójicamete, el único sobreviviente fue Carlos Delgado Garay, quien se repuso de las graves heridas sufridas para llegar al juicio oral.

La jueza en lo Correccional María Laura Pinto le impuso las sanciones mencionadas, que ahora son confirmadas por la Cámara Penal, a través de los votos de los doctores Guillermo Emir Rodríguez y Guillermo Federico Petersen.

La apelación

El defensor particular Juan Luis Melendi, en representación del imputado, apeló la sentencia al considerar que la conductora del Peugeot había sido la que invadió el carril opuesto, entre otros planteos que fueron desestimados.

Melendi se apoyó en una pericia que cuestionaba a las otras sobre el lugar del choque, aunque para la Justicia ese informe no tenía la precisión del resto de la prueba incriminatoria reunida.

Otro punto que remarcó el defensor fue el resultado de alcoholemia positiva en la otra conductora, aunque el mismo fue menor a 0,5 gramos de alcohol en sangre, que para ese momento no configuraba una infracción.

También hizo alusión al exceso de velocidad del Peugeot, porque la aguja del indicador de velocidad quedó clavada en 130 kilómetros por hora al momento del impacto.

Sin embargo, al menos dos peritos relativizaron ese resultado y no lo tuvieron en cuenta a la hora de realizar su informe.

Explicaron que, de acuerdo con diversos estudios que ya se han realizado -y pese a la creencia popular- que la aguja del tablero quede marcada en un punto específico no significa que el auto circulara a esa velocidad.

Los estudios previos "no arrojan un resultado de rigor y peso científico", pese a que "la bibliografía al respecto se encuentra dividida: hay quienes le adjudican un dato acerca de la posible velocidad que llevaba el rodado y otro sector que no".

Sin cuidado

Sin embargo, la Cámara consideró que "no ha llevado a cabo una técnica recursiva idónea para conmover los fundamentos del fallo".

En la misma línea explicaron que quedó probada la acusación, en cuanto a que Delgado Garay "violó los deberes de cuidado exigidos a la hora de conducir vehículos automotores en la vía pública al hacerlo sin cuidado ni prevención e invadir el carril de circulación contraria".

Se basó la Cámara en las pruebas reunidas, como la documental el acta de procedimiento, las fotografías, los testimonios de policías, los informes autopsiales y la declaración de varios peritos (tres ingenieros mecánicos, un técnico superior en accidentología vial y un licenciado en criminalística).

Las imágenes, ratificadas por los peritos, confirman que el impacto se produjo en el carril de circulación del Peugeot.

"La detenida lectura del fallo y del meduloso razonamiento brindado, incluso para descartar la hipótesis de la defensa -cuyos fundamentos me he permitido transcribir casi en su totalidad-, revela que el agravio ha sido formulado sin tener en miras su contenido lo que conduce a su inadmisiblidad", sostuvieron los camaristas al momento de rechazar el planteo de la defensa.

"Nada va a ser igual"

Testimonio. "Sabemos que nada va a ser igual después de todo esto", había declarado el año pasado, antes del juicio, Sofía Arias, hermana de Ivana, una de las víctimas fatales del choque.

Condena. En ese sentido, la mujer, que vive en Jujuy, había reclamado una "condena ejemplar" y amplió su objetivo: "Buscamos concientizar a la gente sobre la conducción responsable".

Labor. Ivana era enfermera del hospital Austral y de un centro de diálisis de Comodoro, mientras que Gonzalo, atendía en un comercio de indumentaria.

Delito. Delgado Garay, según el fallo judicial, fue condenado por homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor y por la pluralidad de víctimas fatales.