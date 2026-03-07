Reabre el cine Rialto

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 88 años, en marzo de 1938, reabrió sus puertas, completamente remozado, el cine Rialto, sala histórica de la ciudad.

Ubicado frente al Palacio del Cine, el Rialto Bar abrió su historia en noviembre de 1926 en Chiclana 183, "paraje céntrico de la ciudad, desde el cual se puede utilizar cómodamente el servicio de tranvías", según se dijo entonces.

Por su seguridad, higiene y precios económicos se convirtió en uno de los más concurridos. Era habitual encontrar completas las mesitas con tapas de mármol veteado que se ubicaban en su coqueto bar estilo Richmond.

El Rialto sumó su cartelera a los cines Odeón, Palace Theater,Royal, Jockey Club y Los Dos Chinos.

Con el tiempo el cine se consolidó y en 1938 renovó completamente su estructura. Su propuesta lo colocó "en el plano de mayor elevación en el concierto de las salas cinematográficas".

Una fachada de líneas art decó diseñada por el estudio del ingeniero Norberto Arecco y el arquitecto Herminio Manfrín, butacas pullman, extractores de aire y un equipo sonoro RCA Víctor Photophone de alta fidelidad ("la voz mágica en la pantalla") eran parte de su nueva propuesta.

La primera función ofreció tres films de la Paramount: Día de limpieza (dibujo por Betty Boop); Vivir en la luna (comedia de buen humor), con Margaret Sullavan y Henry Fonda, y La cruz de los años, con Victor Moore y Fay Bainte.

Eran famosos sus propuestas para los más chicos, a precios populares, donde era habitual que toda la vereda estuviese invadida por las bicicletas que dejaban durante horas.

El Rialto fue adquirido en 1943 por Samuel Scheines, y funcionó como ese nombre hasta marzo de 1954, cuando se remozó y reabrió con el nombre de Cine Gloria, dedicado en principio a la proyección de cine español.

Cerró definitivamente en noviembre de 1967. Una casa tipo bazar ocupa hoy el local.