Bingo Solidario de Nelquihue: Unidos por los caballos
La Fundación Nelquihue, dedicada al rescate y cuidado de caballos maltratados, organiza un bingo y diversas ventas solidarias para sostener la alimentación de los animales que protege día a día.
La Fundación Nelquihue, ONG de Bahía Blanca fundada el 8 de diciembre de 2014, continúa con su misión de rescatar, rehabilitar y brindar refugio a caballos en situación de maltrato. Con más de 130 rescates realizados y un hogar seguro para 35 animales —19 caballos en el predio, 12 en un campo alquilado, 3 chivos y una chancha— la organización no recibe apoyo monetario de gobiernos ni empresas, por lo que depende del compromiso de la comunidad.
En este marco, se organiza un Bingo Solidario el domingo 19 de abril a las 15:00 en el Salón Parroquia San Luis Gonzaga, Espora 149. La entrada tiene un valor de $6.000 e incluye merienda, primera jugada gratis y la invitación a traer el equipo de mate. Las reservas se realizan al WhatsApp de Diana (291-6481451) o Gabi (291-6495414).
"Vainilla" duerme en su corral
En paralelo, la entidad organiza la venta de una Caja Dulce a $25.000 con envío gratis y variedad de dulces más una cookie deliciosa, pedidos al 291-5660836. También se impulsa la venta de pizzas en cuatro variedades, con precios de $8.500 la unidad o $16.000 dos, pedidos hasta el domingo 12 de abril y entregas el lunes 13 y martes 14, contacto Diana al 291-6481451. Además, se ofrecen cuadernos con tapas ilustradas con imágenes de los caballos de la Fundación, ideales para colaborar y llevar un recuerdo de esta causa.
El objetivo central de todas estas iniciativas es reunir fondos para la compra de fardos, indispensables para alimentar a los caballos rescatados. Con estas propuestas, Nelquihue busca sumar el apoyo de la comunidad y reafirma su compromiso con el bienestar animal, invitando a todos a colaborar y difundir la campaña.
Asimismo, la Fundación recuerda que se pueden realizar donaciones, participar en rifas o adoptar un caballo para sus campos, fortaleciendo así la tarea de esta ONG que desde hace más de una década brinda un refugio seguro y amoroso a los animales.