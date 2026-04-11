Bingo Solidario de Nelquihue: Unidos por los caballos

La Fundación Nelquihue, ONG de Bahía Blanca fundada el 8 de diciembre de 2014, continúa con su misión de rescatar, rehabilitar y brindar refugio a caballos en situación de maltrato. Con más de 130 rescates realizados y un hogar seguro para 35 animales —19 caballos en el predio, 12 en un campo alquilado, 3 chivos y una chancha— la organización no recibe apoyo monetario de gobiernos ni empresas, por lo que depende del compromiso de la comunidad.

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En este marco, se organiza un Bingo Solidario el domingo 19 de abril a las 15:00 en el Salón Parroquia San Luis Gonzaga, Espora 149. La entrada tiene un valor de $6.000 e incluye merienda, primera jugada gratis y la invitación a traer el equipo de mate. Las reservas se realizan al WhatsApp de Diana (291-6481451) o Gabi (291-6495414).

"Vainilla" duerme en su corral

En paralelo, la entidad organiza la venta de una Caja Dulce a $25.000 con envío gratis y variedad de dulces más una cookie deliciosa, pedidos al 291-5660836. También se impulsa la venta de pizzas en cuatro variedades, con precios de $8.500 la unidad o $16.000 dos, pedidos hasta el domingo 12 de abril y entregas el lunes 13 y martes 14, contacto Diana al 291-6481451. Además, se ofrecen cuadernos con tapas ilustradas con imágenes de los caballos de la Fundación, ideales para colaborar y llevar un recuerdo de esta causa.

El objetivo central de todas estas iniciativas es reunir fondos para la compra de fardos, indispensables para alimentar a los caballos rescatados. Con estas propuestas, Nelquihue busca sumar el apoyo de la comunidad y reafirma su compromiso con el bienestar animal, invitando a todos a colaborar y difundir la campaña.

Asimismo, la Fundación recuerda que se pueden realizar donaciones, participar en rifas o adoptar un caballo para sus campos, fortaleciendo así la tarea de esta ONG que desde hace más de una década brinda un refugio seguro y amoroso a los animales.