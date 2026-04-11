Con las bajas de las más altas, 9 de Julio recibe a Estudiantes (Olavarría) en el debut del Provincial Femenino

Las chicas de 9 de Julio festejando el último título a nivel local. Foto: archivo-La Nueva.

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La segunda participación a nivel provincial afrontará desde hoy 9 de Julio, en la rama femenina, recibiendo a Estudiantes (Olavarría), desde las 18, con arbitraje de Joel Schernenco y Alexia González.

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Como incentivo, la competencia otorgará en esta oportunidad dos plazas para disputar La Liga Femenina 2026-27.

Los otros participantes serán Peñarol y Quilmes (Mar del Plata), Platense (La Plata) y Hogar Social (Berisso).

El representante bahiense la temporada anterior llegó a la final, perdiendo ante Peñarol, en Mar del Plata.

Este antecedente, sumado a la expectativa que se generó al conocerse las plazas disponibles para la Liga Nacional, no hacen más que generar ilusión en la previa a esta participación.

Para las olavarrienses, en tanto, será una nueva experiencia, teniendo por primera vez un equipo de Primera.

Anoche presentaron el plantel, que reúne experiencia y juventud, siendo las más reconocidas Dana Vendeirinho, Delfina Rodríguez y Valentina Sac. El técnico es Ramiro Bou.

Tres que no están

9 de Julio no tendrá hoy a sus tres jugadoras de mayor talla.

La más experimentada, Belén Tombesi, se irá poniendo en forma en el torneo local y es probable que vaya jugando en la medida de sus posibilidades a nivel provincial.

Delfina Álves e Isabella Roldán.

Isabella Roldán, por su parte, se encuentra en un viaje familiar y Delfina Alves da Florencia esta noche juega el segundo punto de la serie de playoffs de la Liga Nacional con Bochas (Colonia Caroya), recibiendo a Chañares (James Craik).

En caso de ganar la visita, donde también juega la bahiense Maitena Vázquez y está 1-0, automáticamente Álves da Florencia quedará liberada y se sumará a 9 de Julio.

El plantel

Al margen de las ausencias para hoy, el plantel completo que tendrá para la temporada el DT Julián Turcato es el siguiente: Emilia Fernández, Ileana Corvalán, Anahel Maurer, Tamara Nieva, Victoria Flores, Victoria Martín, Jésica Azaroff, Martina Bussetti, Isabella Roldán, Isabella Larrasolo, Delfina Alves, Belén Tombesi, Isabel Sorzini, Amparo Althabe, Génesis Haberkorn, Celina Stempelet, Olivia Borsetti y Guadalupe Alarcón.

Así se juega

El torneo se disputará en formato de zona única durante el primer semestre del año, a dos ruedas y los dos primeros avanzarán a la fase final.

Mientras que el resto (3º al 6º) jugarán playoffs repechajes, cruzando al mejor de tres y los dos ganadores accederán a la fase final.

Los dos finalistas automáticamente obtendrán una plaza en la elite nacional para disputar La Liga Femenina 2026-27.

El fixture de 9

Fecha 1 (hoy): local de Estudiantes.

Fecha 2 (19/5): visita a Hogar Social.

Fecha 3 (26/4): visita a Peñarol.

Fecha 4 (3/5): visita a Quilmes.

Fecha 5 (10/5): local de Platense.

Fecha 6 (24/5): visita a Estudiantes.

Fecha 7 (31/5): local de Hogar Social.

Fecha 8 (7/6): local de Peñarol.

Fecha 9 (14/6): local de Quilmes.

Fecha 10 (21/6): visita a Platense.