Un mujer sufrió heridas por un choque en la ruta 72

Un mujer sufrió heridas en las últimas horas cuando el automóvil en el que se movilizaba chocó contra una alcantarilla en un tramo de la ruta provincial 72, informaron fuentes oficiales,

El siniestro ocurrió ayer, poco después de las 18:30, en el kilómetro 2, y fue protagonizado por un Volkswagen Suran guiado por Marta Hayder Acosta (59), domiciliada en Villa Ventana.

El incidente se desencadenó cuando la mujer circulaba sola en el rodado y por causas que se tratan de establecer perdió el control de la unidad y terminó impactando contra la alcantarilla.

Producto de la colisión el rodado sufrió el desprendimiento del motor y el tren delantero.

Una ambulancia trasladó a la víctima al Hospital Menor "Emilio Aldaya" de Sierra de la Ventana para ser asistida por los traumatismos sufridos.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, Defensa Civil y policía. (FM Reflejos)