De La Garma: cuatro aprehendidos por tenencia de drogas en dos operativos

La Policía de Gonzales Chaves realizó dos operativos distintos en la localidad de De La Garma y aprehendió a cuatro jóvenes acusados de tenencia de drogas, dos de ellos con fines de comercialización.

El primero de los operativos terminó con el arresto de Danilo Saavedra San Román y Lautaro Federizzi, quienes en principio -y siempre según el parte policial- esquivaron un control de tránsito cuando iban en moto e intentaron escapar.



En la casa de San Román, en Paso y Bustamante, incautaron 190 gramos de marihuana, un celular Motorola que será analizado, recortes de nylon para fraccionamiento y elementos de corte.

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El otro allanamiento tuvo lugar en la primera cuadra de la avenida Victor H. Barrera, donde vive Federizzi, donde incautaron un plato con restos de cocaína y también elementos de corte y fraccionamiento para esa sustancia.

En definitiva, ambos ciudadanos quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, quienes serán indagados en las próximas horas y puestos a disposición de la Justicia.

En la ruta 75

El otro operativo se originó en la ruta provincial 75 y el acceso a De La Garma, cuando la Policía aprehendió a dos jóvenes.

Todo sucedió cuando ambos iban en bicicleta por la banquina, hacia donde se encontraba una camioneta Ford F-100 -propiedad de uno de ellos- que había sufrido un desperfecto mecánico.

Se constató que dicho joven carecía de la documentación del vehículo, mientras que en la requisa les secuestraron dos gramos de cocaína y 2,5 gramos de marihuana. A ambos les secuestraron los celulares.