De La Garma: cuatro aprehendidos por tenencia de drogas en dos operativos
Fueron dos procedimientos realizados el domingo por parte de la Policía de Gonzales Chaves. Uno incluyó dos allanamientos.
La Policía de Gonzales Chaves realizó dos operativos distintos en la localidad de De La Garma y aprehendió a cuatro jóvenes acusados de tenencia de drogas, dos de ellos con fines de comercialización.
El primero de los operativos terminó con el arresto de Danilo Saavedra San Román y Lautaro Federizzi, quienes en principio -y siempre según el parte policial- esquivaron un control de tránsito cuando iban en moto e intentaron escapar.
En la casa de San Román, en Paso y Bustamante, incautaron 190 gramos de marihuana, un celular Motorola que será analizado, recortes de nylon para fraccionamiento y elementos de corte.
El otro allanamiento tuvo lugar en la primera cuadra de la avenida Victor H. Barrera, donde vive Federizzi, donde incautaron un plato con restos de cocaína y también elementos de corte y fraccionamiento para esa sustancia.
En definitiva, ambos ciudadanos quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, quienes serán indagados en las próximas horas y puestos a disposición de la Justicia.
En la ruta 75
El otro operativo se originó en la ruta provincial 75 y el acceso a De La Garma, cuando la Policía aprehendió a dos jóvenes.
Todo sucedió cuando ambos iban en bicicleta por la banquina, hacia donde se encontraba una camioneta Ford F-100 -propiedad de uno de ellos- que había sufrido un desperfecto mecánico.
Se constató que dicho joven carecía de la documentación del vehículo, mientras que en la requisa les secuestraron dos gramos de cocaína y 2,5 gramos de marihuana. A ambos les secuestraron los celulares.