Más de 9 millones de argentinos trabajan en la informalidad

Argentina cerró 2025 con una leve disminución mensual en la tasa de informalidad laboral. Durante el cuarto trimestre del año pasado, el empleo informal abarcó al 43% de la población ocupada, unas 9,2 millones de personas.

Este fenómeno refiere al conjunto de personas ocupadas, ya sean independientes o en relación de dependencia, que desarrolla sus actividades al margen de las normas que las regulan.

Este porcentaje, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo, representa una leve reducción respecto del 43,3% del trimestre anterior.

A nivel interanual se registró un incremento de un punto porcentual y desde diciembre de 2023 experimentó un aumento de 1,6 puntos porcentuales.

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Según el informe, la caída en la informalidad se experimentó de manera heterogénea entre los distintos grupos etarios y ramas de actividad económica. El segmento de trabajadores hasta 29 años sigue registrando la mayor proporción de empleo no registrado (58,4%). En el grupo de 30 a 64 años, la informalidad afecta al 37,6% mientras que en la franja etaria de 65 años en adelante, el porcentaje se eleva a 58 por ciento. Además, el 44,5% de las mujeres trabaja de manera no formal y la cifra desciende a 41,8% en el caso de los varones.

Por sector económico, el informe destaca que el servicio doméstico y la construcción se mantienen como los sectores con mayor prevalencia de empleo informal. El servicio doméstico presenta el valor más elevado, con un 78,0% de trabajadoras sin aportes jubilatorios. La construcción muestra una tasa de informalidad del 73,8%, mientras que hoteles y restaurantes alcanzan el 59,7 por ciento y comercio el 52,6 por ciento. En cambio, los sectores con menor incidencia de empleo informal son enseñanza (14,0%) y servicios sociales y de salud (20,8%).

En el análisis por categoría ocupacional, el trabajo cuenta propia representa un foco central de informalidad: el 63,3% de quienes se desempeñan bajo esta modalidad lo hace fuera del marco legal. Entre los trabajadores dependientes, la informalidad afecta al 36,7%, según el relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El informe del INDEC también revela que la reducción de la informalidad no fue homogénea y se observa un aumento sostenido del empleo registrado en algunas actividades, mientras que persisten altos niveles de desprotección social en otras. El organismo oficial estima que el 56,9% de la población ocupada accede hoy a empleo formal.

Aumentó la desocupación en 2025

Durante el cuarto trimestre de 2025, la desocupación registró un aumento, de acuerdo con la información difundida por el Indec. El porcentaje de personas sin empleo, disponibles y en búsqueda activa, alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa, lo que representa una suba de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo lapso de 2024.

En los últimos tres meses del año anterior, la cantidad de personas en condiciones de trabajar (22,72 millones) creció en 69.300 respecto al trimestre previo. La cantidad de ocupados llegó a 21,08 millones, experimentando una disminución de 142.600, mientras que el número de desocupados se elevó en 211.900, alcanzando a 1,64 millones. (con información de Infobae)