Privatización de Transener: tres empresas buscan quedarse con la principal red eléctrica del país

El Gobierno realizó la apertura de las ofertas técnicas que presentaron las empresas que pugnan por comprar el total del paquete accionario que el Estado posee en CITELEC S.A., sociedad controlante de Transener.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional, convocada a principios de año por la administración de Javier Milei ,con un precio base de 206 millones de dólares.

La operación que involucra a la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país se inscribe dentro del proceso de privatización de activos y actividades de Energía Argentina S.A. (ENARSA) y representa un paso relevante en la reorganización del sector energético.

El Ejecutivo informó que “en esta etapa se presentaron 3 empresas interesadas, que formalizaron sus antecedentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

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Las firmas que formalizaron su participación en la compulsa, al presentar los lineamientos técnicos para adquirir el 50% de CITILEC, que equivale al 26% de Transener, son Genneia y Grupo Edison en forma conjunta, Central Puerto SA y Edenor.

La propuesta presentada como sociedad tiene detrás a Jorge Brito, que además de ser dueño del Banco Macro es presidente y accionista de Genneia, y a una serie de empresarios de peso que conforman el Grupo Edison.

El consorcio energético está conformado por los hermanos Patricio y Juan Neuss, cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo; socios del fondo Inverlat, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro; y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan.

El grupo viene pisando fuerte en el mercado energético últimamente, ya que adquirió el control de varias compañías del sector en el país, como la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza.

Por otro lado, también presentó su plan de compra Edenor, la distribuidora eléctrica del norte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que pertenece a los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Mientras que la tercera alternativa es Central Puerto, la principal compañía privada de generación eléctrica de Argentina, cuyos accionistas están liderados por Guillermo Reca.

Transener administra infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV y una red que se extiende aproximadamente 3.700 kilómetros entre el norte y el sur del país.

La venta de las acciones de CITELEC da por concluido un período excepcional en el que el Estado participó directamente en la actividad de transmisión y transformación de energía eléctrica y restablece el esquema previsto en el Marco Regulatorio Eléctrico, según el cual la prestación del servicio público de transporte debe ser realizada prioritariamente por el sector privado, bajo control y regulación estatal.

El cronograma continuará con la apertura de las ofertas económicas, que serán informadas oportunamente, y prevé la adjudicación en el mes de junio, conforme a los plazos establecidos. (NA)