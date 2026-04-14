Alcoholemia: el concejal Ferrández entregó la licencia y no deberá manejar por 6 meses

El concejal de La Libertad Avanza Felipe Horacio Ferrández entregó ayer el carnet de conducir y de esa manera comenzó a cumplir la sanción de inhabilitación de 6 meses, por alcoholemia, que ratificó la Cámara Penal en un reciente fallo.

La información fue confirmada desde el Juzgado de Faltas Nº 2, a cargo de la jueza Soledad Monardez, que tiene a su cargo el expediente iniciado en la Navidad de 2022, cuando Ferrández todavía no era miembro del Concejo Deliberante.

"Se presentó a última hora de ayer en el juzgado y entregó la licencia", dijo un vocero del área municipal de Faltas.

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Hace unos días, tal como adelantara La Nueva., la Sala I de la Cámara Penal rechazó un recurso extraordinario de la defensa de Ferrnández para evitar la multa (abonada previamente) y la inhabilitación a 6 meses para conducir por presunción de alcoholemia positiva.

Ese mismo cuerpo judicial ya había desestimado una apelación del abogado -Francisco Cantalejos- contra la sanción que le había impuesto la jueza Correccional María Laura Pinto.

El procedimiento que terminó con la infracción a Ferrández se produjo el 25 de diciembre de 2022 (tres años antes de que asumiera como concejal), en la calle Hugo Acuña y Casanova, cerca del Paso Vanoli.

Fue cuando el hombre conducía una Renault Kangoo, patente AC393BU, y se negó a ser sometido al control del alcoholímetro, conducta que, según el artículo 73 de la Ley de Tránsito 24.449, constituye una falta (presunción positiva).

Además, algunas versiones conocidas en ese entonces aludían a que directamente había abandonado el vehículo en el lugar y se había retirado.